Muitas dessas iniciativas produziram pouco efeito na mudança do eixo do centro que um dia representou a pujança econômica até o declínio no qual o bairro mais charmoso Vitória vem atravessando. Assim, o que fazer para deixarmos de termos ações isoladas e bem intencionadas, em recuperar o tempo perdido?





Recentemente, a Prefeitura de Vitória, órgãos públicos e a própria iniciativa privada têm se mobilizado para mudar essa variável. Segundo dados da própria prefeitura, cerca de 7.700 empresas estão em funcionamento no centro e o programa de retrofit e fiscalização imobiliária, monitora 892 unidades imobiliárias.





Visando contribuir para o fortalecimento do centro, que tal a criação de um place branding para o Centro de Vitória? O termo não é novo. Várias cidades, bairros ou mesmo localidades pelo mundo, tem buscado mudar o curso do seu destino. O place branding é, antes de tudo, a marca do lugar. Uma estratégia que visa construir uma gestão da identidade de um território. Busca alinhar a forma de como ele é vivido, entendendo as suas características reais, seus ativos culturais, econômicos, sociais, turísticos e históricos, mas principalmente, a forma como seus moradores vivem e projetam a sua imagem para o futuro.