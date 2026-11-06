O Centro de Vitória possui marcos históricos importantes para nossa capital. Não só pela expansão geográfica, através da ocupação dos morros e dos aterros, mas também pela sua dimensão histórica e cultural, com suas construções, ruas e vias, comércios e uma gente que vive e curte morar no centro da cidade.
Nas últimas décadas, o Centro de Vitória viveu um declínio e esvaziamento generalizado. Uma migração de pessoas e empresas para a região norte da cidade. Várias tentativas ocorreram com o intuído de revitalizar o espaço público, seja com iniciativas privadas ou mesmo pelo setor público. O fato é que o centro perdeu tração e foi com o passar do tempo foi sendo esquecido, relegado a sua própria sorte.
Muitas dessas iniciativas produziram pouco efeito na mudança do eixo do centro que um dia representou a pujança econômica até o declínio no qual o bairro mais charmoso Vitória vem atravessando. Assim, o que fazer para deixarmos de termos ações isoladas e bem intencionadas, em recuperar o tempo perdido?
Recentemente, a Prefeitura de Vitória, órgãos públicos e a própria iniciativa privada têm se mobilizado para mudar essa variável. Segundo dados da própria prefeitura, cerca de 7.700 empresas estão em funcionamento no centro e o programa de retrofit e fiscalização imobiliária, monitora 892 unidades imobiliárias.
Visando contribuir para o fortalecimento do centro, que tal a criação de um place branding para o Centro de Vitória? O termo não é novo. Várias cidades, bairros ou mesmo localidades pelo mundo, tem buscado mudar o curso do seu destino. O place branding é, antes de tudo, a marca do lugar. Uma estratégia que visa construir uma gestão da identidade de um território. Busca alinhar a forma de como ele é vivido, entendendo as suas características reais, seus ativos culturais, econômicos, sociais, turísticos e históricos, mas principalmente, a forma como seus moradores vivem e projetam a sua imagem para o futuro.
Dessa forma, o place branding atua de forma integrada, conectando passado e presente ao futuro, o planejamento urbano à condições reais de atrair, reter e engajar públicos e experiências no território em imagem e comunicação com o público externo. Trata-se de um processo longo de identificar potencialidades, dinamizar a economia local, atrair novos investimentos e moradores e tornar o lugar mais relevante e atrativo.
Para iniciar um trabalho de place branding é preciso realizar um diagnóstico do bairro através de entrevistas de profundidade. É preciso levantar informações básicas junto aos moradores, comerciantes, trabalhadores e frequentadores do bairro, cruzando essas informações qualitativas com os dados quantitativos disponíveis. Só assim será possível nortear uma estratégica fundamentada e integrada, que fuja de ações isoladas como a isenção fiscal, ou mesmo a revitalização imobiliária.