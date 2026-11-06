13º salário na conta? Veja erros que podem comprometer seu orçamento

Para Heider de Paula Rodrigues da Silva, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, entender quanto efetivamente será recebido é o primeiro passo para organizar o uso do recurso. “O 13º salário deve ser tratado como parte do planejamento financeiro, e não como um dinheiro sem destino. Antes de assumir novas despesas, é importante conhecer os valores disponíveis, as obrigações já existentes e os gastos que chegarão nos próximos meses”, orienta.