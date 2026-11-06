Leite morno ajuda a dormir? Entenda como a bebida pode contribuir para o sono

“Um aspecto interessante é que a relação entre alimentação e sono não depende apenas da presença de nutrientes específicos. O horário das refeições, a regularidade dos hábitos e até o contexto em que os alimentos são consumidos podem influenciar o descanso. Para quem já tem o costume de beber leite à noite, esse momento pode representar uma pausa na rotina, contribuindo para a criação de um ambiente mais tranquilo antes de dormir”, destaca a Dra. Aline David.