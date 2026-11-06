Como Vorcaro e ministro do STF foram parar em uma decisão da Justiça do ES

Uma referência ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao escândalo do Banco Master, e ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu em um lugar inesperado: um documento de decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre uma cobrança de dívida.
O trecho "intruso", extraído de uma reportagem publicada pelo UOL, não tinha relação com o processo judicial e acabou sendo retirado do sistema após uma retificação feita pelo tribunal.
A passagem foi identificada em um documento da Primeira Câmara Cível do TJES, referente a um julgamento relatado pelo desembargador Alexandre Puppim. O texto apareceu na parte final do acórdão, após o voto do relator, na seção destinada às manifestações dos demais integrantes do colegiado.
Procurado por A Gazeta, o TJES informou, por meio de nota, que "houve retificação no sistema e que o conteúdo mencionado não consta mais no processo". O tribunal não esclareceu como o trecho foi incorporado ao documento.
A passagem reproduzia parte de uma coluna publicada pelo jornalista Leonardo Sakamoto, no UOL, em 15 de setembro deste ano. O texto abordava mensagens envolvendo Vorcaro e uma mulher identificada como Rayanna, que teria organizado um suposto encontro relacionado ao ministro Kassio Nunes Marques.
O conteúdo começava com a frase "As meninas estão prontas" e mencionava uma cobrança de R$ 10 mil feita ao empresário após o suposto encontro. Segundo a publicação original, as mensagens faziam referência ao ministro do STF, que negou a realização do encontro.
No documento judicial capixaba, datado em 14 de setembro e publicado no dia 28 do mesmo mês, o trecho aparecia sem qualquer explicação ou relação com os argumentos analisados pelos desembargadores. A reprodução incluía até mesmo o endereço eletrônico da coluna publicada no UOL.