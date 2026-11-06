Como Vorcaro e ministro do STF foram parar em uma decisão da Justiça do ES

Uma referência ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao escândalo do Banco Master, e ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu em um lugar inesperado: um documento de decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre uma cobrança de dívida.





O trecho "intruso", extraído de uma reportagem publicada pelo UOL, não tinha relação com o processo judicial e acabou sendo retirado do sistema após uma retificação feita pelo tribunal.





A passagem foi identificada em um documento da Primeira Câmara Cível do TJES, referente a um julgamento relatado pelo desembargador Alexandre Puppim. O texto apareceu na parte final do acórdão, após o voto do relator, na seção destinada às manifestações dos demais integrantes do colegiado.





Procurado por A Gazeta, o TJES informou, por meio de nota, que "houve retificação no sistema e que o conteúdo mencionado não consta mais no processo". O tribunal não esclareceu como o trecho foi incorporado ao documento.