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TJES

Como Vorcaro e ministro do STF foram parar em uma decisão da Justiça do ES

Trecho sobre suposto encontro envolvendo Kassio Nunes Marques apareceu no documento judicial

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 17:11

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 nov 2026 às 17:11

Uma referência ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao escândalo do Banco Master, e ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu em um lugar inesperado: um documento de decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sobre uma cobrança de dívida.  


 O trecho "intruso", extraído de uma reportagem publicada pelo UOL, não tinha relação com o processo judicial e acabou sendo retirado do sistema após uma retificação feita pelo tribunal.


A passagem foi identificada em um documento da Primeira Câmara Cível do TJES, referente a um julgamento relatado pelo desembargador Alexandre Puppim. O texto apareceu na parte final do acórdão, após o voto do relator, na seção destinada às manifestações dos demais integrantes do colegiado.


Procurado por A Gazeta, o TJES informou, por meio de nota, que "houve retificação no sistema e que o conteúdo mencionado não consta mais no processo". O tribunal não esclareceu como o trecho foi incorporado ao documento.

Print de decisão do TJ que tinha trecho "intruso" de referência a Vocaro
"As meninas estão prontas": print de decisão do TJES a qual tinha trecho "intruso" que citava Vorcaro e Kassio Nunes
"As meninas estão prontas"

A passagem reproduzia parte de uma coluna publicada pelo jornalista Leonardo Sakamoto, no UOL, em 15 de setembro deste ano. O texto abordava mensagens envolvendo Vorcaro e uma mulher identificada como Rayanna, que teria organizado um suposto encontro relacionado ao ministro Kassio Nunes Marques.

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O conteúdo começava com a frase "As meninas estão prontas" e mencionava uma cobrança de R$ 10 mil feita ao empresário após o suposto encontro. Segundo a publicação original, as mensagens faziam referência ao ministro do STF, que negou a realização do encontro.


No documento judicial capixaba, datado em 14 de setembro e publicado no dia 28 do mesmo mês, o trecho aparecia sem qualquer explicação ou relação com os argumentos analisados pelos desembargadores. A reprodução incluía até mesmo o endereço eletrônico da coluna publicada no UOL.

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