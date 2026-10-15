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Novas mudanças

Beira-Mar terá faixa reversível a partir desta sexta-feira (16) em Vitória

Faixa funcionará entre a Receita Federal e o Edifício Ames, no sentido Centro–Bento Ferreira, de segunda a sábado, das 5h às 13h, durante as obras

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 17:35
Perspectiva da nova Avenida Beira-Mar
Perspectiva da nova Avenida Beira-Mar Divulgação | PMV

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, terá novas mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (16). A principal será a implantação de uma faixa reversível entre a Receita Federal e o Edifício ames. 


Segundo a Prefeitura de Vitória, a faixa funcionará no sentido Centro–Bento Ferreira, de segunda a sábado, das 5h às 13h, para melhorar a circulação durante as obras na via. 


Para viabilizar a faixa reversível, foram realizadas a abertura do canteiro em frente ao Ministério da Fazenda e a retirada das vagas de estacionamento entre as ruas Alberto de Oliveira Santos e Coronel Vicente Peixoto.


 A medida foi anunciada após reclamações de motoristas, pedestres e ciclistas sobre as dificuldades de circulação na região. A administração municipal também informou mudanças em conversões, semáforos e ponto de ônibus.

Estacionamento na Avenida Princesa Isabel

Desde quarta-feira (14), o estacionamento ao longo da Avenida Princesa Isabel, no sentido Praia do Canto, está suspenso para ampliar o espaço disponível à circulação de veículos. A restrição vale 24 horas por dia e será mantida durante todo o período das obras.

Conversão à direita

Os veículos que acessam a Rua Marcelino Duarte, ao lado do Sesc Glória, deverão virar obrigatoriamente à esquerda para entrar na Avenida Princesa Isabel, de segunda a sábado, das 5h às 12h.

Alteração nos tempos semafóricos

A programação dos semáforos na região foi ajustada para ciclos de 180 segundos, das 5h às 16h. Antes, os ciclos eram de 150 segundos, das 5h às 10h, e 120 segundos, das 10h às 16h.


Além da alteração na duração total dos ciclos, o tempo de sinal verde foi ampliado em dois cruzamentos: 


  • Avenida Princesa Isabel com as ruas Alberto de Oliveira Santos e Desembargador O’Reilly: acréscimo de 21 segundos de verde para a Av. Princesa Isabel.

  • Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) com a Rua Alberto de Oliveira Santos: acréscimo de 21 segundos de verde para a Beira-Mar.

Ponto de ônibus

O ponto de ônibus localizado logo após o trecho em obras foi transferido para a altura da Praça Getúlio Vargas, em frente ao estacionamento da antiga Mesbla. A orientação é que os pedestres utilizem a faixa de travessia junto ao semáforo.

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