Beira-Mar terá faixa reversível a partir desta sexta-feira (16) em Vitória

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, terá novas mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (16). A principal será a implantação de uma faixa reversível entre a Receita Federal e o Edifício ames.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a faixa funcionará no sentido Centro–Bento Ferreira, de segunda a sábado, das 5h às 13h, para melhorar a circulação durante as obras na via.





Para viabilizar a faixa reversível, foram realizadas a abertura do canteiro em frente ao Ministério da Fazenda e a retirada das vagas de estacionamento entre as ruas Alberto de Oliveira Santos e Coronel Vicente Peixoto.





A medida foi anunciada após reclamações de motoristas, pedestres e ciclistas sobre as dificuldades de circulação na região. A administração municipal também informou mudanças em conversões, semáforos e ponto de ônibus.