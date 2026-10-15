Como agia quadrilha que furtava celulares dentro de ônibus na Grande Vitória

Uma quadrilha investigada por furtos em ônibus da Grande Vitória observava passageiros desbloqueando os celulares para descobrir as senhas antes de levar os aparelhos, segundo a Polícia Civil. O grupo também procurava coletivos lotados para facilitar os furtos. Cinco pessoas foram identificadas — três brasileiros e dois peruanos —, e quatro estão presas. Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15).





De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP), delegado Felipe Pimentel, duas mulheres, uma brasileira e uma peruana, eram as principais responsáveis pelos furtos dentro dos ônibus. Em algumas ocasiões, um ou dois homens também participavam diretamente das ações.





As suspeitas circulavam pelos terminais e embarcavam em diferentes linhas, à procura de veículos mais cheios. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, integrantes do grupo cercavam e pressionavam as vítimas com o corpo para dificultar que elas percebessem a retirada dos aparelhos.





"Eles cercam a pessoa e vão prensando a pessoa com o corpo mesmo. Então ela não sente o movimento de que está ali manuseando, puxando, porque ela está sendo imprensada", explicou Jordano.





A polícia também identificou furtos em coletivos que não estavam lotados, nos quais os suspeitos aproveitavam a exposição dos aparelhos.