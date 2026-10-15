Comerciante morto em carro esmagado por caminhão na Serra se preparava para ir a Aparecida

O comerciante Giovanni Costa, de 58 anos, morto após um caminhão tombar sobre o carro dele em Jardim Limoeiro, na Serra, na quarta-feira (14), estava se preparando para ir com a esposa até Aparecida, em São Paulo, no mês que vem. O casal, que estava junto havia 37 anos, pretendia conhecer o Lar da Padroeira do Brasil, mas os planos de viagem foram interrompidos pela tragédia.





De acordo com um familiar que conversou com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, Giovanni tinha uma lanchonete na Serra havia mais de 20 anos. Ele estava indo comprar mercadoria para o estabelecimento quando foi atingido por um caminhão, no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul. O comerciante chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.





Uma câmera de segurança flagrou o acidente (confira abaixo). Nas imagens, é possível ver que o semáforo estava verde para Giovanni. À Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 36 anos, disse que tentou frear no sinal amarelo, mas o freio teria falhado. Testemunhas, no entanto, relataram que o semáforo já estava vermelho na Avenida Norte Sul.