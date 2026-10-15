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Viagem marcada

Comerciante morto em carro esmagado por caminhão na Serra se preparava para ir a Aparecida

Giovanni Costa, de 58 anos, possuía uma lanchonete no município havia mais de 20 anos e estava indo comprar mercadoria quando foi atingido

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 10:10

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 out 2026 às 10:10
Giovanni Costa, de 58 anos, morreu após um caminhão tombar sobre o carro dele
Giovanni Costa, de 58 anos, morreu após um caminhão tombar sobre o carro dele Crédito: Acervo familiar

O comerciante Giovanni Costa, de 58 anos, morto após um caminhão tombar sobre o carro dele em Jardim Limoeiro, na Serra, na quarta-feira (14), estava se preparando para ir com a esposa até Aparecida, em São Paulo, no mês que vem. O casal, que estava junto havia 37 anos, pretendia conhecer o Lar da Padroeira do Brasil, mas os planos de viagem foram interrompidos pela tragédia. 


De acordo com um familiar que conversou com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, Giovanni tinha uma lanchonete na Serra havia mais de 20 anos. Ele estava indo comprar mercadoria para o estabelecimento quando foi atingido por um caminhão, no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul. O comerciante chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu. 


Uma câmera de segurança flagrou o acidente (confira abaixo). Nas imagens, é possível ver que o semáforo estava verde para Giovanni. À Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 36 anos, disse que tentou frear no sinal amarelo, mas o freio teria falhado. Testemunhas, no entanto, relataram que o semáforo já estava vermelho na Avenida Norte Sul.

O motorista do caminhão foi levado à delegacia, ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, isso ocorreu porque o condutor permaneceu no local e “não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante”.

Vítima deixa duas filhas e uma neta

Giovanni deixa duas filhas, de 33 e 36 anos, além de uma neta, de 5 anos. O velório começou às 8h desta quinta e o sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

Meu pai foi um cara maravilhoso, prestativo, tinha um coração muito bom. Para nós está sendo desesperador.

Giovanna Galvão Costa Filha da vítima

Família vai à polícia

Ainda em conversa com a TV Gazeta, a família de Giovanni afirmou que pretende ir até a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), junto de um advogado, para requerer diligências e perícia do caminhão, já que o motorista alegou que o freio falhou.

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