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Acidente fatal

Câmera flagra caminhão tombando sobre carro na Serra; veja vídeo

O motorista do carro, identificado como Geovanni Costa, de 58 anos, morreu. Ele era de Santo Antônio, em Vitória, e possuía uma lanchonete em Jardim Limoeiro

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 out 2026 às 12:39

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que resultou na morte do comerciante Geovanni Costa, de 58 anos, em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14). As imagens mostram que o semáforo estava verde para o carro da vítima, que acabou atingido na lateral por um caminhão em um cruzamento.


No vídeo, é possível ver que Geovanni aguardava na Rua Euclides da Cunha. Quando o sinal abre, ele avança e é atingido em cheio pelo caminhão, que seguia pela Avenida Norte Sul. Com o impacto, o veículo pesado tombou sobre o automóvel. O comerciante chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.


Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o motorista do caminhão, de 36 anos, relatou à Polícia Militar que tentou frear no sinal amarelo, mas o freio teria falhado. Testemunhas, no entanto, relataram que o semáforo já estava vermelho na Norte Sul. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi levado para a Delegacia Regional da Serra. 


Familiares de Geovanni contaram que ele era de Santo Antônio, em Vitória, e dono de uma lanchonete em Jardim Limoeiro, na Serra. Na manhã desta quarta, ele havia ido ao supermercado para abastecer o estoque do estabelecimento quando sofreu o acidente.


A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil sobre os procedimentos adotados em relação ao motorista do caminhão.

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