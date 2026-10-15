Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus

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Dois acidentes impactam o trânsito nos dois sentidos da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta-feira (15). Eles ocorreram próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, envolvendo um motociclista, no sentido Vitória.
Já no sentido contrário, um caminhão com carga de terra tombou, próximo ao Bar do Mãozinha, e a avenida foi parcialmente interditada.
A reportagem tenta mais informações sobre os acidentes com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória.
Um congestionamento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, é registrado no final da manhã desta quinta-feira (15).
Imagens enviadas por leitores e visualizadas por câmeras atráves do site da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) constatam a longa fila de veículos na via e a retenção do fluxo de carros.
A reportagem de A Gazeta procurou a Ceturb-ES para saber se havia alguma intervenção na pista, já que, em uma das imagens, um trator (imagem abaixo) estava na linha verde e, ao lado, cones isolavam o local. Também há informações de pessoas que passsaram pelo trecho de que teria ocorrido um acidente. Assim que houver retorno, a materia será atualizada.
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma carreta no km 146,7 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, o caminhoneiro não ficou ferido.
Por volta das 9h35, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados.
Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.
Duas mulheres, de 25 e 39 anos, foram presas suspeitas de envolvimento em furtos de celulares nos transportes coletivos da Grande Vitória.
Segundo a Polícia Civil, elas integram um grupo criminoso suspeito de realizar transferências bancárias das contas das vítimas após furtarem os aparelhos. Durante a ação, foram apreendidos 11 celulares e cartões GVBus.
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar.
Mais detalhes das prisões serão informados durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (15).
Um homem de 48 anos, identificado como Claudinei Layber Smider, morreu após uma batida entre duas motocicletas por volta das 18h14 de quarta-feira (14), na localidade de Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O outro motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferido.
Segundo a Polícia Militar, Claudinei pilotava uma Honda Biz 125 e foi socorrido desacordado e em estado grave para o Pronto Atendimento Danilo Monteiro de Castro, no Centro de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
O jovem, que conduzia uma Honda CG 150 Fan, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Anchieta que passava pelo local e foi levado inicialmente ao Hospital de Piúma. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência.
As duas motocicletas estavam com o licenciamento regular, conforme a PM. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Claudinei, porém, estava vencida desde 2022. As causas do batida não foram informadas. A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias do acidente.
Um homem de 74 anos foi preso em flagrante por furto de energia elétrica em um imóvel no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). O local abriga lojas comerciais, duas residências e uma quitinete.
Segundo a Polícia Civil, a irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada após uma denúncia, com participação de equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Científica e de técnicos da EDP, distribuidora de energia.
Durante a perícia, foram encontradas ligações irregulares antes dos medidores, que desviavam energia para unidades residenciais no andar superior e nos fundos do imóvel. Com isso, o consumo de duas unidades não era registrado corretamente.
A EDP elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção referentes às irregularidades. O proprietário foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por furto qualificado de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional.
Um homem ficou ferido após ser baleado por um suspeito encapuzado na noite de quarta-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava parada perto de casa quando o atirador se aproximou e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido na perna, no braço esquerdo e na região lombar.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde atual.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181
Um coordenador escolar de 44 anos foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória. Os criminosos roubaram o carro da vítima, um Renault Kwid, e fugiram.
Segundo a Polícia Militar, o homem contou que dirigia quando foi abordado por dois suspeitos. Um deles estava armado e disparou para o alto, enquanto o outro usou uma faca para feri-lo.
Após o ataque, a dupla deixou a vítima ferida no meio da rua e levou o veículo. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que socorreu o coordenador e o encaminhou a um hospital em Vitória. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos não foram localizados e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).
Um homem identificado como Fábio Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), no bairro Ataíde, em Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações por arma de fogo na vítima.
De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, familiares contaram que, antes de ser morto, Fábio havia ingerido bebida alcoólica e queimado as roupas da esposa na laje do prédio onde o casal morava. Vizinhos apagaram o fogo.
A companheira queria terminar o relacionamento, que durava mais de 20 anos, devido ao comportamento ciumento e agressivo do homem. Ela teria pedido que Fábio saísse de casa, mas ele não aceitou a decisão.
Ainda segundo familiares, Fábio passou a última semana ingerindo bebidas alcoólicas em excesso. Na noite de quarta-feira, antes de ser morto, ele teria descido do apartamento com duas facas e chamado pela esposa, que se escondeu na casa de vizinhos.
Fábio trabalhava como pedreiro e morava com a companheira e a filha do casal, de 17 anos.
Os policiais tentaram obter informações sobre o crime com moradores da região, mas ninguém soube informar quem seriam os autores ou como o homicídio aconteceu.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
Um temporal com granizo e ventos fortes danificou uma escola na comunidade de São Pedro, na zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (14).
Segundo a Prefeitura de Águia Branca, ninguém ficou ferido, mas houve danos à estrutura do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER). Imagens divulgadas pelo município mostram partes do telhado caídas e uma árvore derrubada. (Veja acima)
Moradores também registraram os danos provocados pelo granizo em áreas de plantio da comunidade. A prefeitura informou que fará um levantamento dos prejuízos na região na quinta-feira (15).