Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus

Uma passageira foi presa na manhã desta quinta-feira (15) ao ser flagrada com 2,06 kg de haxixe dentro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro rumo a Vitória. A abordagem aconteceu por volta das 5h10, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).





A droga estava escondida na mochila da mulher e foi localizada durante a vistoria das bagagens, feita com o auxílio de cães farejadores das duas corporações. Aos policiais, a mulher confessou que o destino do material era o município de Vila Velha, na Grande Vitória, e que receberia R$ 1 mil pelo transporte .



