Abacaxi faz bem para quê? Conheça 7 benefícios da fruta para a saúde

O abacaxi contém magnésio, mineral importante para quem pratica atividades físicas, pois participa da produção de energia e do funcionamento adequado dos músculos. Esse nutriente também está envolvido na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos, processos necessários para a realização dos movimentos durante os exercícios. Além disso, a fruta fornece carboidratos, que servem como fonte de energia para o organismo e podem ajudar a complementar a alimentação antes ou depois dos treinos.