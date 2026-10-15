Vila Velha anuncia prazos de matrícula e rematrícula para 2027; confira

Para os estudantes que pretendem ingressar na rede municipal, o pré-cadastro online poderá ser realizado de 28 de dezembro de 2026 a 4 de janeiro de 2027, ou presencialmente, de 28 de dezembro a 8 de janeiro de 2027.





Após essa etapa, as escolas entrarão em contato com os responsáveis por telefone, de 11 a 29 de janeiro de 2027, para informar sobre a disponibilidade da vaga solicitada.





De acordo com a prefeitura, a efetivação da matrícula será presencial, nas unidades de ensino, de 19 a 29 de janeiro de 2027. Para confirmar a vaga, o responsável deverá comparecer à secretaria da escola nesse período e apresentar a documentação exigida.





Caso não tenha vaga na unidade, haverá uma reabertura para novas matrículas por cadastro de reserva a partir de 1º de fevereiro de 2027.