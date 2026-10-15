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Começa em novembro

Vila Velha anuncia prazos de matrícula e rematrícula para 2027; confira

As regras valem para todas as unidades da rede pública municipal e contemplam a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 14:38
Prefeitura de Vila Velha anunciou o período de matrícula, rematrícula e remanejamento
Prefeitura de Vila Velha anunciou o período de matrícula, rematrícula e remanejamento Divulgação | PMVV

A Prefeitura de Vila Velha divulgou os prazos de matrícula e rematrícula na rede municipal para o ano letivo de 2027. O calendário contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com etapas entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Rematrícula e remanejamento

Para os estudantes que já estão na rede municipal, o pré-cadastro online neste link deverá ser feito de 9 a 23 de novembro de 2026. 


A confirmação da rematrícula será presencial, nas escolas, de 24 de novembro a 23 de dezembro de 2026, com atualização dos dados e assinatura da documentação.

Novas matrículas

Para os estudantes que pretendem ingressar na rede municipal, o pré-cadastro online poderá ser realizado de 28 de dezembro de 2026 a 4 de janeiro de 2027, ou presencialmente, de 28 de dezembro a 8 de janeiro de 2027.  


Após essa etapa, as escolas entrarão em contato com os responsáveis por telefone, de 11 a 29 de janeiro de 2027, para informar sobre a disponibilidade da vaga solicitada. 


De acordo com a prefeitura, a efetivação da matrícula será presencial, nas unidades de ensino, de 19 a 29 de janeiro de 2027. Para confirmar a vaga, o responsável deverá comparecer à secretaria da escola nesse período e apresentar a documentação exigida.


Caso não tenha vaga na unidade, haverá uma reabertura para novas matrículas por cadastro de reserva a partir de 1º de fevereiro de 2027.

Outros municípios e rede estadual 

A reportagem também procurou as prefeituras de Vitória, Serra e Cariacica e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para obter informações sobre matrícula, rematrícula e remanejamento. 


As prefeituras de Vitória e da Serra informaram que os processos estão em fase de planejamento. Cariacica prevê divulgar as orientações em novembro. Já a Sedu informou que a Chamada Pública Escolar será anunciada nas próximas semanas.

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