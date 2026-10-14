Correios passam a receber lixo eletrônico de graça em mais de 100 agências no ES

Quem tem celular, baterias, notebook ou fone de ouvido parado em casa já pode descartar o material nas agências dos Correios. A partir desta quarta-feira (14), as 119 unidades do Espírito Santo recebem eletroeletrônicos pós-consumo sem custo e sem necessidade de agendamento.





A data marca o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. O serviço é fruto de parceria com a Circular Brain, empresa especializada em logística reversa, e vale para agências com o Balcão do Cidadão em todo o país, mais de 6 mil no total. No Estado, os mais de 100 pontos de coleta são agências próprias ou franqueadas (as agências comunitárias e estabelecimentos parceiros não recebem este tipo de coleta).