Correios passam a receber lixo eletrônico de graça em mais de 100 agências no ES

Quem tem celular, baterias, notebook ou fone de ouvido parado em casa já pode descartar o material nas agências dos Correios. A partir desta quarta-feira (14), as 119 unidades do Espírito Santo recebem eletroeletrônicos pós-consumo sem custo e sem necessidade de agendamento.
A data marca o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. O serviço é fruto de parceria com a Circular Brain, empresa especializada em logística reversa, e vale para agências com o Balcão do Cidadão em todo o país, mais de 6 mil no total. No Estado, os mais de 100 pontos de coleta são agências próprias ou franqueadas (as agências comunitárias e estabelecimentos parceiros não recebem este tipo de coleta).
O Brasil produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas só cerca de 3% disso é coletado de maneira formal, segundo dados da Global E-waste Statistics Partnership (2022). O restante vai parar em gavetas, armários ou no lixo comum, onde os aparelhos podem contaminar solo e água e trazer riscos à saúde.
A lei já prevê um caminho para esses itens. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar a logística reversa dos eletrônicos de uso doméstico, com metas de coleta e pontos de entrega nos municípios. Porém, na hora de descartar, nem sempre há um ponto por perto.
O consumidor deve reunir os equipamentos em uma caixa com peso total de até 30 kg e levá-la aberta até a agência. O atendente fecha a embalagem na hora da postagem. Em seguida, é preciso informar nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Ao final, o cliente recebe um comprovante do envio.
São aceitos celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros eletroeletrônicos de pequeno porte. Pilhas, baterias e lâmpadas ficam de fora. Você pode consultar os pontos de descarte clicando aqui!
Depois de postados, os itens seguem para a Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que envia cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. O processo é rastreado até a destinação final.
De acordo com o CEO da Circular Brain, Marcus Oliveira, o objetivo do serviço é facilitar o descarte para quem não sabe o que fazer com os aparelhos ou mora em cidade sem ponto de entrega voluntária. “Agora, é só juntar os aparelhos numa caixa e passar no Correio mais próximo quando for resolver outra questão”, afirma.