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Sem agendamento

Correios passam a receber lixo eletrônico de graça em mais de 100 agências no ES

Materiais podem ser descartados em todas as agências do Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 15:48

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

14 out 2026 às 15:48

Quem tem celular, baterias, notebook ou fone de ouvido parado em casa já pode descartar o material nas agências dos Correios. A partir desta quarta-feira (14), as 119 unidades do Espírito Santo recebem eletroeletrônicos pós-consumo sem custo e sem necessidade de agendamento.


A data marca o Dia Internacional do Lixo Eletrônico. O serviço é fruto de parceria com a Circular Brain, empresa especializada em logística reversa, e vale para agências com o Balcão do Cidadão em todo o país, mais de 6 mil no total. No Estado, os mais de 100 pontos de coleta são agências próprias ou franqueadas (as agências comunitárias e estabelecimentos parceiros não recebem este tipo de coleta).

O lixo eletrônico não descartado corretamente pode contaminar o solo e a água Divulgação Rede Circulare

O Brasil produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, mas só cerca de 3% disso é coletado de maneira formal, segundo dados da Global E-waste Statistics Partnership (2022). O restante vai parar em gavetas, armários ou no lixo comum, onde os aparelhos podem contaminar solo e água e trazer riscos à saúde.


A lei já prevê um caminho para esses itens. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar a logística reversa dos eletrônicos de uso doméstico, com metas de coleta e pontos de entrega nos municípios. Porém, na hora de descartar, nem sempre há um ponto por perto.

Como funciona

O consumidor deve reunir os equipamentos em uma caixa com peso total de até 30 kg e levá-la aberta até a agência. O atendente fecha a embalagem na hora da postagem. Em seguida, é preciso informar nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Ao final, o cliente recebe um comprovante do envio.


São aceitos celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros eletroeletrônicos de pequeno porte. Pilhas, baterias e lâmpadas ficam de fora. Você pode consultar os pontos de descarte clicando aqui!

Para onde os aparelhos vão?

Depois de postados, os itens seguem para a Rede Circulare, operada pela Circular Brain, que envia cada remessa ao reciclador homologado mais próximo. O processo é rastreado até a destinação final.


De acordo com o CEO da Circular Brain, Marcus Oliveira, o objetivo do serviço é facilitar o descarte para quem não sabe o que fazer com os aparelhos ou mora em cidade sem ponto de entrega voluntária. “Agora, é só juntar os aparelhos numa caixa e passar no Correio mais próximo quando for resolver outra questão”, afirma.

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