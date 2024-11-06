Para onde vai o lixo eletrônico? O que fazer com ele? Entenda!

lixo eletrônico Crédito: Pixabay

Os números chamam a atenção. O Brasil é o quinto país que mais produz resíduos eletrônicos, mas o descarte correto ainda é pequeno. Por ano, o país produz 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico e poderia ser muito mais. Segundo pesquisas, 85% dos brasileiros têm em casa algum aparelho que não usam e não sabem o que fazer com ele. Em 2022, o planeta produziu cerca de 62 milhões de toneladas métricas de resíduos eletrônicos. Estima-se que, até 2030, esse número possa chegar a 82 milhões de toneladas métricas. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 06-11-24.mp3

O lixo eletrônico, ou resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), é composto por itens como celulares, computadores, televisores, tablets, eletrodomésticos e baterias que, após perderem sua utilidade, são descartados. Esses materiais contêm metais pesados e substâncias químicas tóxicas, como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, além de retardantes de chamas bromados, que podem trazer sérios impactos à saúde humana e ao meio ambiente quando descartados de forma inadequada. Ouça a conversa completa!

Onde descartar!

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória, por meio da Central de Serviços, inaugurou o primeiro EcoVix São Pedro. O espaço é destinado ao descarte voluntário de resíduos de forma segregada. São disponibilizados aos munícipes contentores e caixas estacionárias específicos para cada tipo de resíduo, tais como: resíduos de construção civil; resíduos de poda e jardinagem; grandes volumes (móveis); logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos; coleta seletiva; e vidros.

Cada munícipe pode destinar até 1 metro cúbico de resíduos, por dia. O EcoVix funciona diariamente, todos os dias da semana, das 8 às 17 horas, na Rodovia Serafim Derenzi, s/n, bairro Santos Reis (em frente à loja Prenda Multi Shopping). Outro ponto é a Unidade de Transbordo, que fica em Resistência e funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e sábados, das 8 às 12 horas.

A Central de Serviços explica que os itens de lixo eletrônico entram na logística reversa. A orientação é que os munícipes descartem as lâmpadas nos estabelecimentos onde foram adquiridas, ficando a loja responsável pela destinação correta. Alguns locais, inclusive, contam com pontos de entrega voluntária, como farmácias e supermercados.

VILA VELHA

A Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha disponibiliza Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que são espaços específicos para entrega de materiais recicláveis como: papel, plástico, vidro, pneus, cartuchos e eletrônicos.

- Lâmpadas, Pilhas e Baterias: PEVs para esses resíduos estão na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal, evitando contaminação por metais pesados.

- Pneus, eletrônicos e cartuchos de impressora: Podem ser entregues no PEV ao lado do DER-ES, na Av. Carlos Lindenberg, 1502, Industrial do Alecrim. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

- Ecopontos Fixos: Locais para entrega voluntária de pequenos volumes de entulho, grandes objetos (como móveis), poda de árvores e recicláveis (exceto embalagens de alimentos). Funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e aos sábados, das 7h às 12h. (os locais podem ser consultados no endereço: ecopontos.vilavelha.es.gov.br).