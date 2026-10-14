Centro de Vitória segue com congestionamentos após mudanças na Beira-Mar

O trânsito no Centro de Vitória segue com congestionamentos nesta quarta-feira (14), segundo dia útil com a implantação da ciclovia provisória na Avenida Beira-Mar. Em um trecho da via, apenas uma faixa está liberada para os veículos que seguem no sentido Camburi.
Para melhorar o trânsito, a prefeitura suspendeu as vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão da Avenida Princesa Isabel e algumas na Avenida Beira-Mar, na altura da Procuradoria Federal. Entretanto, a repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, esteve na região por volta das 7h30 e constatou o congestionamento. A retenção nos acessos à Capital também afeta o trânsito em Cariacica e Vila Velha.
Imagens feitas pela reportagem de dentro de um ônibus do Transcol, na Segunda Ponte, mostram a fila de veículos no sentido Vitória. Segundo o motorista do coletivo, o trajeto entre o Terminal de Jardim América, em Cariacica, e a Beira-Mar, no Centro da Capital, estava levando 45 minutos.
A suspensão das vagas de estacionamento na Avenida Princesa Isabel, sentido Praia do Canto, são para dar mais fluidez ao trânsito e ampliar a capacidade de circulação de veículos. A via é uma rota alternativa à Beira-Mar, e a medida busca ampliar o espaço disponível para o tráfego de veículos.
Segundo a administração municipal, a restrição ao estacionamento permanecerá em vigor 24 horas por dia enquanto durarem as intervenções na Beira-Mar.
Sobre a implantação da ciclovia provisória, o secretário de Governo de Vitória, Luciano Forrechi, afirmou que ciclistas não estavam seguindo a orientação de utilizar a calçada do outro lado da avenida. Com a obra ocupando o calçadão da Av. Beira-Mar, eles dividiam o espaço com os carros, como já mostrado por A Gazeta.
“Percebendo que eles não estavam obedecendo, nós tivemos que priorizar a vida”, disse.