Centro de Vitória segue com congestionamentos após mudanças na Beira-Mar

O trânsito no Centro de Vitória segue com congestionamentos nesta quarta-feira (14), segundo dia útil com a implantação da ciclovia provisória na Avenida Beira-Mar. Em um trecho da via, apenas uma faixa está liberada para os veículos que seguem no sentido Camburi.





Para melhorar o trânsito, a prefeitura suspendeu as vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão da Avenida Princesa Isabel e algumas na Avenida Beira-Mar, na altura da Procuradoria Federal. Entretanto, a repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, esteve na região por volta das 7h30 e constatou o congestionamento. A retenção nos acessos à Capital também afeta o trânsito em Cariacica e Vila Velha.





Imagens feitas pela reportagem de dentro de um ônibus do Transcol, na Segunda Ponte, mostram a fila de veículos no sentido Vitória. Segundo o motorista do coletivo, o trajeto entre o Terminal de Jardim América, em Cariacica, e a Beira-Mar, no Centro da Capital, estava levando 45 minutos.