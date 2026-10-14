Caminhão com chapas de pedra tomba e derruba poste na ES 166, em Cachoeiro

Um caminhão carregado de chapas de pedra tombou na manhã desta quarta-feira (14), na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com o tombamento, um poste caiu, e fios de internet atingiram outro caminhão que passava pelo trecho.





O motorista do veículo que transportava as pedras sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Castelo. Segundo colegas do condutor, ele é de Sergipe e seguia de volta para o estado nordestino com a carga.





Ainda de acordo com os colegas, o motorista contou que havia acabado de abastecer o caminhão em Castelo e faria paradas em Cachoeiro de Itapemirim e Colatina para completar a carga. Ele relatou que uma das rodas do veículo teria travado, fazendo com que perdesse o controle da direção.





O motorista do segundo caminhão não se feriu. A empresa responsável realizava reparos na rede de internet. O trânsito ficou em meia pista e houve congestionamento, mas, segundo as informações apuradas, a Polícia Militar esteve no local e a via foi liberada.





*Com informações da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta