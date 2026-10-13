BR 101 terá interdições à tarde na Serra e em Rio Novo do Sul nesta quarta (14)

Motoristas que trafegam pela BR-101, no Espírito Santo, devem ficar atentos a duas interdições programadas para esta quarta-feira (14). Os bloqueios serão realizados na Serra, na Grande Vitoria, e em Rio Novo do Sul, no Sul do estado, para operações de fragmentação controlada e desmonte de rochas.
Segundo a Ecovias Capixaba, os bloqueios estão previstos para começar às 14h e são necessários para a continuidade nas obras de duplicação da rodovia.
Em Rio Novo do Sul, a interdição ocorrerá no km 386,1, das 14h às 15h. Nesse período, a passagem de veículos e pedestres será bloqueada para garantir a segurança dos usuários e das equipes.
A operação faz parte das obras de duplicação entre Iconha e Rio Novo do Sul, do km 379,8 ao km 398,860. O trabalho será realizado na nova pista em construção, mas também exigirá a interdição de parte da pista existente, devido à proximidade com o local da intervenção.
A previsão é retirar aproximadamente 4,5 mil metros cúbicos de material rochoso.
Na Serra, o bloqueio ocorrerá no km 239, a partir das 14h, com duração prevista de duas horas. A interdição será total, nos dois sentidos da rodovia.
O trecho fica cerca de três quilômetros ao norte da praça de pedágio da Serra, próximo ao distrito de Timbuí, em Fundão. A atividade integra as obras de duplicação entre Serra e Fundão, com previsão de retirada de aproximadamente 3,3 mil metros cúbicos de rochas.
Após a detonação e a verificação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema de pare e siga até a conclusão da limpeza, caso necessário.
Além dos bloqueios para o desmonte de rochas, a BR 101 terá interdições noturnas entre Ibiraçu e Fundão, da noite de quarta-feira (14) à madrugada de sexta-feira (16). As restrições ocorrerão em diferentes trechos entre os quilômetros 220 e 239 para o transporte e o içamento de uma viga de 73 toneladas que será utilizada na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão.
Segundo a concessionária, as intervenções poderão ser canceladas ou reprogramadas em caso de condições meteorológicas desfavoráveis. A orientação é que os motoristas programem os deslocamentos, respeitem a sinalização e sigam as instruções das equipes no local.
*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.