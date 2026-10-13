BR 101 terá interdições à tarde na Serra e em Rio Novo do Sul nesta quarta (14)

Em Rio Novo do Sul, a interdição ocorrerá no km 386,1, das 14h às 15h. Nesse período, a passagem de veículos e pedestres será bloqueada para garantir a segurança dos usuários e das equipes.





A operação faz parte das obras de duplicação entre Iconha e Rio Novo do Sul, do km 379,8 ao km 398,860. O trabalho será realizado na nova pista em construção, mas também exigirá a interdição de parte da pista existente, devido à proximidade com o local da intervenção.





A previsão é retirar aproximadamente 4,5 mil metros cúbicos de material rochoso.