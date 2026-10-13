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Trânsito

BR 101 terá novas interdições noturnas entre Ibiraçu e Fundão nesta semana

Bloqueios serão totais em diferentes trechos, entre quarta (14) e sexta (16), para o transporte e içamento de uma viga de 73 toneladas; veja os horários

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 18:22
Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado nesta terça (22)
Trecho da BR 101 em Fundão vai ser interditado entre a noite de quarta-feira (14) e a madrugada de sexta-feira (16) Divulgação/Ecovias Capixaba

Motoristas que passam pela BR 101 entre Ibiraçu e Fundão terão que enfrentar novas interdições totais na rodovia entre a noite de quarta-feira (14) e a madrugada de sexta-feira (16). Os bloqueios ocorrerão em diferentes trechos entre os quilômetros 220 e 239 para o transporte e o içamento de uma viga que será utilizada na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a estrutura sairá de Ibiraçu e será transportada pela BR 101 até Fundão. Por isso, os bloqueios acompanharão o deslocamento da carga e a pista será liberada após a conclusão de cada etapa.


A viga pré-moldada pesa 73 toneladas e tem 2,10 metros de altura. Quatro guindastes serão utilizados na operação.

Confira os horários dos bloqueios

Entre quarta (14) e quinta-feira (15)

  • 20h às 22h30: interdição total entre os quilômetros 220 e 225;

  • 22h30 às 23h: liberação da pista;

  • 23h à 0h: interdição total entre os quilômetros 225 e 228;

  • 0h às 0h30: liberação da pista;

  • 0h30 às 2h: interdição total entre os quilômetros 228 e 231;

  • 4h: previsão de fim da operação e liberação total da pista.

Entre quinta (15) e sexta-feira (16)

  • 20h às 21h30: interdição total entre os quilômetros 231 e 234;

  • 21h30 às 22h: liberação da pista;

  • 22h à 0h30: interdição total entre os quilômetros 234 e 239;

  • 0h30 à 1h: liberação da pista;

  • 1h às 2h: interdição no quilômetro 239 para o içamento da viga;

  • 2h30: previsão de fim da operação e liberação total da pista.

A Ecovias informou que equipes estarão nos trechos para sinalizar a rodovia e orientar os motoristas. Os horários poderão sofrer alterações conforme as condições climáticas e da pista.


A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção e, quando possível, programem os deslocamentos levando em consideração os períodos de interdição.

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