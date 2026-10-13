BR 101 terá novas interdições noturnas entre Ibiraçu e Fundão nesta semana

Motoristas que passam pela BR 101 entre Ibiraçu e Fundão terão que enfrentar novas interdições totais na rodovia entre a noite de quarta-feira (14) e a madrugada de sexta-feira (16). Os bloqueios ocorrerão em diferentes trechos entre os quilômetros 220 e 239 para o transporte e o içamento de uma viga que será utilizada na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, a estrutura sairá de Ibiraçu e será transportada pela BR 101 até Fundão. Por isso, os bloqueios acompanharão o deslocamento da carga e a pista será liberada após a conclusão de cada etapa.





A viga pré-moldada pesa 73 toneladas e tem 2,10 metros de altura. Quatro guindastes serão utilizados na operação.