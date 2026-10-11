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Trânsito

Avenida Mário Gurgel terá interdição total em Cariacica; veja desvio

Bloqueio ocorre na altura da loja Obramax, no sentido Viana, para avanço das obras do Trevo de Alto Lage

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2026 às 09:58
Bloqueio ocorre na altura da loja Obramax, no sentido Viana, para avanço das obras do Trevo de Alto Lage
Gabriela Singular | Prefeitura de Cariacica

A Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, terá uma nova interdição total a partir de quarta-feira (14). O bloqueio será realizado na altura da loja Obramax, no trecho com fluxo no sentido Viana, impactando quem segue de Itacibá.


A alteração é necessária para o avanço das obras do Trevo de Alto Lage. Durante o período de intervenção, o tráfego na região será desviado para vias periféricas do entorno.

Como fica o trajeto alternativo

 Para seguir viagem no sentido Viana, o percurso será:

  • Acessar a Rua São Jorge (na lateral da Obramax)

  • Continuar pela Rua Meridional

  • Entrar na Rua Paulicéia, por onde retornará à Avenida Mário Gurgel

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