Praça da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, deve ficar pronta em novembro

A Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, está passando por uma revitalização completa. As obras começaram na última sexta-feira (25), e a previsão da prefeitura é de que sejam concluídas em cerca 45 dias.
As intervenções estão concentradas no entorno da praça e, segundo o município, não têm provocado alterações significativas no trânsito da região. Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, a intervenção foi motivada pelo desgaste e a necessidade de modernizar o espaço, bastante utilizado pela população.
"A praça recebe muitas pessoas todos os dias. Crianças, idosos e trabalhadores utilizam o espaço para lazer e convivência. Com o desgaste natural causado pelo uso intenso, identificamos a necessidade de realizar essa revitalização", explicou.
Os recursos são próprios do município e estão vinculados aos contratos de manutenção, com investimento estimado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. Segundo a prefeitura, a obra da praça não faz parte do projeto de revitalização da Avenida Expedito Garcia, que ainda está em fase final de elaboração. Após essa etapa, o município deverá iniciar a captação de recursos para viabilizar a intervenção.
Além da manutenção estrutural, o projeto prevê mudanças no visual e na funcionalidade do espaço. Entre as melhorias estão a instalação de pisos diferenciados nas áreas do playground e da academia popular, a colocação de guarda-corpo em inox e o reforço da iluminação.
Na área infantil, será instalado piso anti-impacto, voltado a aumentar a segurança das crianças durante as atividades. O projeto também prevê cores mais vibrantes e novos elementos de urbanização. Segundo a prefietura, a praça servirá como modelo para futuras revitalizações em outros pontos do município.
"É o primeiro projeto nesse formato que estamos executando. Se o resultado for positivo, queremos levar esse conceito para outros espaços públicos da cidade", afirmou Aranda.
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também pediu que a população ajude a preservar os equipamentos públicos após a conclusão das obras.
"Nós trabalhamos constantemente na manutenção das praças, academias e playgrounds. Mas é importante que a população também ajude a conservar esses espaços, porque eles pertencem à própria comunidade", concluiu o secretário.
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.
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