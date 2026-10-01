Praça da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, deve ficar pronta em novembro

A Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, está passando por uma revitalização completa. As obras começaram na última sexta-feira (25), e a previsão da prefeitura é de que sejam concluídas em cerca 45 dias.





As intervenções estão concentradas no entorno da praça e, segundo o município, não têm provocado alterações significativas no trânsito da região. Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, a intervenção foi motivada pelo desgaste e a necessidade de modernizar o espaço, bastante utilizado pela população.





"A praça recebe muitas pessoas todos os dias. Crianças, idosos e trabalhadores utilizam o espaço para lazer e convivência. Com o desgaste natural causado pelo uso intenso, identificamos a necessidade de realizar essa revitalização", explicou.





Os recursos são próprios do município e estão vinculados aos contratos de manutenção, com investimento estimado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. Segundo a prefeitura, a obra da praça não faz parte do projeto de revitalização da Avenida Expedito Garcia, que ainda está em fase final de elaboração. Após essa etapa, o município deverá iniciar a captação de recursos para viabilizar a intervenção.