AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Reforma

Praça da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, deve ficar pronta em novembro

Revitalização em Cariacica tem investimento de até R$ 700 mil e inclui melhorias no playground, academia popular e iluminação

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 16:37

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

01 out 2026 às 16:37
Praça em revitalização Reprodução: Prefeitura de Cariacica

Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, está passando por uma revitalização completa. As obras começaram na última sexta-feira (25), e a previsão da prefeitura é de que sejam concluídas em cerca 45 dias. 


As intervenções estão concentradas no entorno da praça e, segundo o município, não têm provocado alterações significativas no trânsito da região. Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Aranda, a intervenção foi motivada pelo desgaste e a necessidade de modernizar o espaço, bastante utilizado pela população.


"A praça recebe muitas pessoas todos os dias. Crianças, idosos e trabalhadores utilizam o espaço para lazer e convivência. Com o desgaste natural causado pelo uso intenso, identificamos a necessidade de realizar essa revitalização", explicou.


Os recursos são próprios do município e estão vinculados aos contratos de manutenção, com investimento estimado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. Segundo a prefeitura, a obra da praça não faz parte do projeto de revitalização da Avenida Expedito Garcia, que ainda está em fase final de elaboração. Após essa etapa, o município deverá iniciar a captação de recursos para viabilizar a intervenção.

Praça terá novo modelo de estrutura

Além da manutenção estrutural, o projeto prevê mudanças no visual e na funcionalidade do espaço. Entre as melhorias estão a instalação de pisos diferenciados nas áreas do playground e da academia popular, a colocação de guarda-corpo em inox e o reforço da iluminação.

Projeção da praça Secretaria de Serviço Urbano

Na área infantil, será instalado piso anti-impacto, voltado a aumentar a segurança das crianças durante as atividades. O projeto também prevê cores mais vibrantes e novos elementos de urbanização. Segundo a prefietura, a praça servirá como modelo para futuras revitalizações em outros pontos do município.


"É o primeiro projeto nesse formato que estamos executando. Se o resultado for positivo, queremos levar esse conceito para outros espaços públicos da cidade", afirmou Aranda.

Visão de cima da projeção Secretaria de Serviço Urbano
Prefeitura pede conservação do espaço

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também pediu que a população ajude a preservar os equipamentos públicos após a conclusão das obras. 


"Nós trabalhamos constantemente na manutenção das praças, academias e playgrounds. Mas é importante que a população também ajude a conservar esses espaços, porque eles pertencem à própria comunidade", concluiu o secretário.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

Veja Também 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obras Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A preocupação do mercado imobiliário do ES no pós-eleições (fora o juro alto)
Chuva de granizo em Guaçuí
Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo
Imagem de destaque
El Niño deve provocar chuvas e calor acima da média no ES em outubro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados