Chá de folha de amora ajuda a reduzir ondas de calor? Entenda o que se sabe sobre o uso na menopausa

Ondas de calor, alterações no sono, mudanças de humor e outros desconfortos podem fazer parte do climatério, período de transição que antecede a menopausa. Nessa fase, é comum que algumas mulheres busquem alternativas naturais para complementar os cuidados com a saúde. Entre elas, está o chá de folha de amora, que ganhou popularidade principalmente por sua associação ao alívio dos fogachos.