AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Serviços públicos

Cariacica inaugura centros voltados à proteção feminina e à convivência comunitária

Novo Centro de Referência da Mulher Brasileira terá atendimento especializado a mulheres vítimas de violência; espaço intergeracional terá oficinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:59

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

07 out 2026 às 16:59
Centro de Referência da Mulher Brasileira será inaugurado na sexta-feira (9)
Centro de Referência da Mulher Brasileira será inaugurado na quinta-feira (8) Prefeitura de Cariacica

Cariacica passa a contar, nesta semana, com dois novos equipamentos públicos ligados à assistência social. O município inaugurou o primeiro Centro de Convivência Intergeracional, em Itacibá, nesta quarta-feira (7), e entrega, nesta quinta-feira (8), o Centro de Referência da Mulher Brasileira, em Rio Branco, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência.


Os espaços têm funções diferentes. Enquanto o Centro de Referência da Mulher Brasileira concentra serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência, o Centro de Convivência Intergeracional reúne atividades para pessoas de diferentes faixas etárias.

Atendimento para mulheres

Segundo a Prefeitura de Cariacica, o Centro de Referência da Mulher Brasileira será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos e terá atendimento especializado a mulheres vítimas de violência.


A unidade contará com profissionais como psicólogo e educador social, que atuarão no acompanhamento das mulheres e nos encaminhamentos necessários em cada caso.


O equipamento integra a política da Casa da Mulher Brasileira, do governo federal, que prevê a concentração de diferentes serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência. A estrutura pode reunir acolhimento e triagem, atendimento psicossocial, orientação jurídica, serviços de segurança pública e Justiça, além de encaminhamentos para as áreas de saúde e assistência social.


As unidades também podem contar com brinquedoteca, transporte e alojamento de passagem, conforme a estrutura disponível em cada município. A concentração dos atendimentos permite que a mulher tenha acesso a diferentes serviços em um mesmo local, sem precisar procurar separadamente cada órgão da rede.


A inauguração em Cariacica ocorre pouco mais de um ano depois de A Gazeta mostrar que a obra da unidade ainda não havia sido concluída. Em agosto de 2025, a prefeitura informou que a empresa inicialmente responsável pelo projeto havia abandonado a construção e seria necessária uma nova licitação. Na época, não havia novo prazo para a entrega.

Espaço reúne diferentes gerações

Já o Centro de Convivência Intergeracional foi inaugurado nesta quarta-feira (7), próximo ao Parque O Cravo e a Rosa, em Itacibá. O equipamento recebeu investimento de R$ 1,55 milhão e atende crianças, adolescentes, adultos e idosos.


No local funcionará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), destinado a pessoas a partir dos 6 anos. Entre as atividades previstas estão oficinas de música, dança e esporte, além de ações de convivência.


O diferencial do equipamento é reunir diferentes faixas etárias em um mesmo espaço, em vez de concentrar o atendimento em um único grupo. As atividades serão realizadas de acordo com a faixa etária e a programação definida pelo serviço.


Além das oficinas, o centro terá salas para as atividades e espaços destinados ao atendimento dos usuários. A estrutura conta ainda com salas climatizadas e estacionamento.


Conheça os espaços do novo Centro de Convivência de Cariacica: 

Onde ficam os novos espaços

  • Centro de Referência da Mulher Brasileira
    Rua Rio Branco, em frente ao Estádio Kleber Andrade, bairro Rio Branco.
    Público: mulheres vítimas de violência.


  • Centro de Convivência Intergeracional
    Região de Itacibá, próximo ao Parque O Cravo e a Rosa.
    Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
    Atividades: oficinas de música, dança, esporte e ações de convivência.

Veja Também 

Centro de Referência da Mulher Brasileira será inaugurado na sexta-feira (9)

Cariacica inaugura centros voltados à proteção feminina e à convivência comunitária

A PMES vai realizar um leilão on-line com 81 lotes de veículos, motocicletas e outros bens

PM faz leilão on-line de veículos com lances a partir de R$ 3 mil no ES

Secretaria de Obras de Vila Velha intensifica Operação Tapa-Buracos nesta semana

Vila Velha reforça operação para recuperar ruas com buracos após chuvas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mulher Assistência Social Ação social Inclusão social Responsabilidade Social Cariacica Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Publicação de Euclério Sampaio no Instagram: voto RicaNaro
Voto RicaNaro: a aposta do "general" de Ricardo para virar o jogo no ES
Imagem de destaque
Golpistas usam nome da WePink para simular pesquisa e extorquir clientes
Imagem de destaque
Morre idosa que foi despejada e provocou onda de protestos contra crise de moradia na Espanha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados