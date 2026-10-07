Cariacica inaugura centros voltados à proteção feminina e à convivência comunitária

Segundo a Prefeitura de Cariacica, o Centro de Referência da Mulher Brasileira será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos e terá atendimento especializado a mulheres vítimas de violência.





A unidade contará com profissionais como psicólogo e educador social, que atuarão no acompanhamento das mulheres e nos encaminhamentos necessários em cada caso.





O equipamento integra a política da Casa da Mulher Brasileira, do governo federal, que prevê a concentração de diferentes serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência. A estrutura pode reunir acolhimento e triagem, atendimento psicossocial, orientação jurídica, serviços de segurança pública e Justiça, além de encaminhamentos para as áreas de saúde e assistência social.





As unidades também podem contar com brinquedoteca, transporte e alojamento de passagem, conforme a estrutura disponível em cada município. A concentração dos atendimentos permite que a mulher tenha acesso a diferentes serviços em um mesmo local, sem precisar procurar separadamente cada órgão da rede.





A inauguração em Cariacica ocorre pouco mais de um ano depois de A Gazeta mostrar que a obra da unidade ainda não havia sido concluída. Em agosto de 2025, a prefeitura informou que a empresa inicialmente responsável pelo projeto havia abandonado a construção e seria necessária uma nova licitação. Na época, não havia novo prazo para a entrega.