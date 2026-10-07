Cariacica inaugura centros voltados à proteção feminina e à convivência comunitária

Cariacica passa a contar, nesta semana, com dois novos equipamentos públicos ligados à assistência social. O município inaugurou o primeiro Centro de Convivência Intergeracional, em Itacibá, nesta quarta-feira (7), e entrega, nesta quinta-feira (8), o Centro de Referência da Mulher Brasileira, em Rio Branco, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência.
Os espaços têm funções diferentes. Enquanto o Centro de Referência da Mulher Brasileira concentra serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência, o Centro de Convivência Intergeracional reúne atividades para pessoas de diferentes faixas etárias.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, o Centro de Referência da Mulher Brasileira será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos e terá atendimento especializado a mulheres vítimas de violência.
A unidade contará com profissionais como psicólogo e educador social, que atuarão no acompanhamento das mulheres e nos encaminhamentos necessários em cada caso.
O equipamento integra a política da Casa da Mulher Brasileira, do governo federal, que prevê a concentração de diferentes serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência. A estrutura pode reunir acolhimento e triagem, atendimento psicossocial, orientação jurídica, serviços de segurança pública e Justiça, além de encaminhamentos para as áreas de saúde e assistência social.
As unidades também podem contar com brinquedoteca, transporte e alojamento de passagem, conforme a estrutura disponível em cada município. A concentração dos atendimentos permite que a mulher tenha acesso a diferentes serviços em um mesmo local, sem precisar procurar separadamente cada órgão da rede.
A inauguração em Cariacica ocorre pouco mais de um ano depois de A Gazeta mostrar que a obra da unidade ainda não havia sido concluída. Em agosto de 2025, a prefeitura informou que a empresa inicialmente responsável pelo projeto havia abandonado a construção e seria necessária uma nova licitação. Na época, não havia novo prazo para a entrega.
Já o Centro de Convivência Intergeracional foi inaugurado nesta quarta-feira (7), próximo ao Parque O Cravo e a Rosa, em Itacibá. O equipamento recebeu investimento de R$ 1,55 milhão e atende crianças, adolescentes, adultos e idosos.
No local funcionará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), destinado a pessoas a partir dos 6 anos. Entre as atividades previstas estão oficinas de música, dança e esporte, além de ações de convivência.
O diferencial do equipamento é reunir diferentes faixas etárias em um mesmo espaço, em vez de concentrar o atendimento em um único grupo. As atividades serão realizadas de acordo com a faixa etária e a programação definida pelo serviço.
Além das oficinas, o centro terá salas para as atividades e espaços destinados ao atendimento dos usuários. A estrutura conta ainda com salas climatizadas e estacionamento.
Conheça os espaços do novo Centro de Convivência de Cariacica:
Centro de Referência da Mulher Brasileira
Rua Rio Branco, em frente ao Estádio Kleber Andrade, bairro Rio Branco.
Público: mulheres vítimas de violência.
Centro de Convivência Intergeracional
Região de Itacibá, próximo ao Parque O Cravo e a Rosa.
Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Atividades: oficinas de música, dança, esporte e ações de convivência.