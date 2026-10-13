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Trânsito

Interdição de trecho da Avenida Mário Gurgel começa nesta quarta (14)

Bloqueio ocorre na altura da loja Obramax, no sentido Viana, para avanço das obras do Trevo de Alto Lage

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 15:45
Bloqueio ocorre na altura da loja Obramax, no sentido Viana, para avanço das obras do Trevo de Alto Lage
Gabriela Singular | Prefeitura de Cariacica

A Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, terá uma nova interdição total a partir de quarta-feira (14). O bloqueio será realizado na altura da loja Obramax, no trecho com fluxo no sentido Viana, impactando quem segue de Itacibá.


A alteração é necessária para o avanço das obras do Trevo de Alto Lage. Durante o período de intervenção, o tráfego na região será desviado para vias periféricas do entorno.

Como fica o trajeto alternativo
Desvio na Avenida Mário Gurgel
Prefeitura de Cariacica

 Para seguir viagem no sentido Viana, o percurso será:

  • Acessar a Rua São Jorge (na lateral da Obramax)

  • Continuar pela Rua Meridional

  • Entrar na Rua Paulicéia, por onde retornará à Avenida Mário Gurgel

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