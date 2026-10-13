Interdição de trecho da Avenida Mário Gurgel começa nesta quarta (14)

A Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, terá uma nova interdição total a partir de quarta-feira (14). O bloqueio será realizado na altura da loja Obramax, no trecho com fluxo no sentido Viana, impactando quem segue de Itacibá.





A alteração é necessária para o avanço das obras do Trevo de Alto Lage. Durante o período de intervenção, o tráfego na região será desviado para vias periféricas do entorno.