ES registra 15 mortes no trânsito durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida teve 15 mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). No total, foram 13 óbitos em vias estaduais e municipais e dois em rodovias federais.





Dos pelo menos 49 acidentes registrados no Espírito Santo, 37 ocorreram em rodovias federais e 12 em vias estaduais e municipais. Nas BRs, também houve ao menos 52 feridos. São Mateus, no Norte, teve o maior número de mortes, com três registros. Itapemirim e Ibatiba, no Sul, contabilizaram dois óbitos cada.





Número de mortos por município:

São Mateus: 3;

Itapemirim: 2;

Anchieta: 1;

Governador Lindenberg: 1;

Ibatiba: 2;

Mimoso do Sul: 1;

Nova Venécia: 1;

Pancas: 1;

Serra: 1;

Vila Velha: 1;

Vitória: 1 .





A reportagem de A Gazeta noticiou alguns dos acidentes fatais registrados durante o feriadão.