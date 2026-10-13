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ES registra 15 mortes no trânsito durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida

Entre sexta-feira (9) e segunda (12), foram registrados ao menos 49 acidentes; 13 mortes ocorreram em vias estaduais e municipais e duas em rodovias federais

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 17:44

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 out 2026 às 17:44

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida teve 15 mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). No total, foram 13 óbitos em vias estaduais e municipais e dois em rodovias federais.


Dos pelo menos 49 acidentes registrados no Espírito Santo, 37 ocorreram em rodovias federais e 12 em vias estaduais e municipais. Nas BRs, também houve ao menos 52 feridos. São Mateus, no Norte, teve o maior número de mortes, com três registros. Itapemirim e Ibatiba, no Sul, contabilizaram dois óbitos cada.


Número de mortos por município:

  • São Mateus: 3;
  • Itapemirim: 2;
  • Anchieta: 1;
  • Governador Lindenberg: 1;
  • Ibatiba: 2;
  • Mimoso do Sul: 1;
  • Nova Venécia: 1;
  • Pancas: 1;
  • Serra: 1;
  • Vila Velha: 1;
  • Vitória: 1.


A reportagem de A Gazeta noticiou alguns dos acidentes fatais registrados durante o feriadão.

Grande Vitória
Guilherme Pereira de Souza morreu preso às ferragens do Fiat
Guilherme Pereira de Souza morreu preso às ferragens do Fiat Redes Sociais

Na Serra, um jovem de 25 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros na ES 010, na altura de Costa Bela, próximo a Jacaraípe.


Guilherme Pereira de Souza dirigia um Fiat Tipo e morreu preso às ferragens. Segundo a Polícia Miliar, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As outras três vítimas estavam em um Volkswagen Polo e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.


De acordo com a PM, Guilherme seguia no sentido Nova Almeida quando teria invadido a contramão. O motorista do outro carro tentou desviar em direção a uma área de mata, mas não conseguiu impedir a colisão.

Sul do ES
Franklin Stork morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba
Franklin Stork morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba Leitor | A Gazeta

Franklin Stork, de 47 anos, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, na tarde do domingo (11). 


Segundo a PRF, ele dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

Segundo PM, Samu/192 constatou a morte no local, em Vila da Penha
Segundo PM, Samu/192 constatou a morte no local, em Vila da Penha Arquivo Pessoal | Leitor A Gazeta

Em Mimoso do sul, Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha.


Segundo a PM, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram Valci do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.

A vítima, que não teve o nome e a idade informados, morreu no local
Clotilde Silva da Rocha morreu no local Douglas Abreu
Norte e Noroeste

Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Clotilde Silva da Rocha morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro na BR 101na madrugada deste sábado (10).


De acordo com a PRF, a motociclista seguia em direção ao bairro Litorâneo, enquanto o carro trafegava no sentido oposto. Durante uma ultrapassagem, a moto colidiu frontalmente com o veículo. Clotilde morreu no local.

Em São Gabriel da Palha, no Noroeste, uma motociclista de 24 anos morreu após um acidente envolvendo um carro no sábado (10). Segundo a PM, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista relatou aos militares que seguia em direção a São Gabriel da Palha acompanhado do pai, enquanto a motociclista trafegava no sentido da localidade de Córrego da Prata. Segundo a versão dele, a moto invadiu a contramão em uma curva e atingiu a lateral do carro. 


A PM informou que a motociclista não tinha habilitação. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

Colisão entre carro e moto na zona rural de São Gabriel da Palha resultou em uma morte. Motorista disse que a moto invadiu a contramão
Colisão entre carro e moto na zona rural de São Gabriel da Palha resultou em uma morte. Motorista disse que a moto invadiu a contramão Leitor A Gazeta

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