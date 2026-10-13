ES registra 15 mortes no trânsito durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida teve 15 mortes em acidentes de trânsito no Espírito Santo, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Observatório da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). No total, foram 13 óbitos em vias estaduais e municipais e dois em rodovias federais.
Dos pelo menos 49 acidentes registrados no Espírito Santo, 37 ocorreram em rodovias federais e 12 em vias estaduais e municipais. Nas BRs, também houve ao menos 52 feridos. São Mateus, no Norte, teve o maior número de mortes, com três registros. Itapemirim e Ibatiba, no Sul, contabilizaram dois óbitos cada.
Número de mortos por município:
- São Mateus: 3;
- Itapemirim: 2;
- Anchieta: 1;
- Governador Lindenberg: 1;
- Ibatiba: 2;
- Mimoso do Sul: 1;
- Nova Venécia: 1;
- Pancas: 1;
- Serra: 1;
- Vila Velha: 1;
- Vitória: 1.
A reportagem de A Gazeta noticiou alguns dos acidentes fatais registrados durante o feriadão.
Na Serra, um jovem de 25 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois carros na ES 010, na altura de Costa Bela, próximo a Jacaraípe.
Guilherme Pereira de Souza dirigia um Fiat Tipo e morreu preso às ferragens. Segundo a Polícia Miliar, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As outras três vítimas estavam em um Volkswagen Polo e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
De acordo com a PM, Guilherme seguia no sentido Nova Almeida quando teria invadido a contramão. O motorista do outro carro tentou desviar em direção a uma área de mata, mas não conseguiu impedir a colisão.
Franklin Stork, de 47 anos, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, na tarde do domingo (11).
Segundo a PRF, ele dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba. A dinâmica da colisão não foi divulgada.
Em Mimoso do sul, Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha.
Segundo a PM, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram Valci do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.
Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Clotilde Silva da Rocha morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro na BR 101, na madrugada deste sábado (10).
De acordo com a PRF, a motociclista seguia em direção ao bairro Litorâneo, enquanto o carro trafegava no sentido oposto. Durante uma ultrapassagem, a moto colidiu frontalmente com o veículo. Clotilde morreu no local.
Em São Gabriel da Palha, no Noroeste, uma motociclista de 24 anos morreu após um acidente envolvendo um carro no sábado (10). Segundo a PM, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista relatou aos militares que seguia em direção a São Gabriel da Palha acompanhado do pai, enquanto a motociclista trafegava no sentido da localidade de Córrego da Prata. Segundo a versão dele, a moto invadiu a contramão em uma curva e atingiu a lateral do carro.
A PM informou que a motociclista não tinha habilitação. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.