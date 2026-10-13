Motorista embriagado é preso após acidente que feriu presidente da Câmara de Itapemirim

O presidente da Câmara de Itapemirim, vereador Tiago Leal, ficou ferido após capotar o carro em um acidente na noite de segunda-feira (12), na localidade do Penedo, no município do Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista do outro veículo envolvido na batida, um homem de 30 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Civil.





Segundo a Polícia Militar, Tiago dirigia uma Toyota Hilux, enquanto o outro motorista conduzia um Fiat Palio. O vereador relatou que o Palio perdeu o controle e atingiu a lateral da caminhonete. Com o impacto, ele capotou algumas vezes e parou fora da pista.





Tiago foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, onde fez o teste do bafômetro, com resultado negativo. Nesta terça-feira (13), ele informou que recebeu alta médica e se recupera em casa.





Já o motorista do Palio relatou aos policiais que a caminhonete teria atingido a lateral do carro, fazendo com que perdesse o controle. A PM constatou que ele não tinha CNH. O teste do bafômetro apontou 0,88 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Ele foi encaminhado à delegacia.





Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por dirigir com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.





A Toyota Hilux foi removida do local por pendências de licenciamento. O Fiat Palio foi liberado após a quitação dos débitos.