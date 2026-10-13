AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Transito
  • Motorista embriagado é preso após acidente que feriu presidente da Câmara de Itapemirim
Sem CNH

Motorista embriagado é preso após acidente que feriu presidente da Câmara de Itapemirim

Vereador Tiago Leal ficou ferido após capotar a caminhonete em uma batida na localidade do Penedo; teste do bafômetro do outro motorista apontou 0,88 mg/L de álcool

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 11:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 out 2026 às 11:08
Motorista sem CNH e embriagado é preso após acidente com presidente da Câmara de Itapemirim
Motorista sem CNH e embriagado é preso após acidente com presidente da Câmara de Itapemirim Redes sociais

O presidente da Câmara de Itapemirim, vereador Tiago Leal, ficou ferido após capotar o carro em um acidente na noite de segunda-feira (12), na localidade do Penedo, no município do Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista do outro veículo envolvido na batida, um homem de 30 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Civil.


Segundo a Polícia Militar, Tiago dirigia uma Toyota Hilux, enquanto o outro motorista conduzia um Fiat Palio. O vereador relatou que o Palio perdeu o controle e atingiu a lateral da caminhonete. Com o impacto, ele capotou algumas vezes e parou fora da pista.


Tiago foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, onde fez o teste do bafômetro, com resultado negativo. Nesta terça-feira (13), ele informou que recebeu alta médica e se recupera em casa.


Já o motorista do Palio relatou aos policiais que a caminhonete teria atingido a lateral do carro, fazendo com que perdesse o controle. A PM constatou que ele não tinha CNH. O teste do bafômetro apontou 0,88 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Ele foi encaminhado à delegacia.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e por dirigir com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.


A Toyota Hilux foi removida do local por pendências de licenciamento. O Fiat Palio foi liberado após a quitação dos débitos.

Veja Também 

Imagem de destaque

Dois jovens morrem em cachoeira de Conceição do Castelo no ES

Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Helicóptero lança 4 toneladas de sementes de juçara para reflorestar área de Mata Atlântica

Helicóptero lança 4 toneladas de sementes para reflorestar Mata Atlântica no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Sul Polícia Civil Polícia Militar Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O Vital 2026 agitou o Sambão do Povo neste fim de semana
Veja como foi o Vital 2026: confira entrevistas com os artistas e histórias curiosas da festa
Jackson Levi Borges Dos Santos, de 20 anos, entrou em uma cachoeira e desapareceu
Jovem morre afogado em cachoeira de Guarapari
Prefeitura de Pinheiros
Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados