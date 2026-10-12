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ES 010

Motorista morre em acidente na Serra; três pessoas ficam feridas

Guilherme Pereira de Souza, de 25 anos, dirigia um Fiat Tipo e colidiu de frente contra um Polo na ES 010; vítimas feridas foram levadas ao Hospital Jayme Santos Neves

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 13:21

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 out 2026 às 13:21
Guilherme Pereira de Souza
Guilherme Pereira de Souza morreu preso às ferragens do Fiat Tipo Redes Sociais

Um jovem de 25 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na Serra, na Grande Vitória. O acidente aconteceu na ES 010, em Costa Bella, no fim da noite de domingo (11).


O condutor do veículo Fiat Tipo morreu preso às ferragens. Ele foi identificado como Guilherme Pereira de Souza e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Militar.


As outras três vítimas estavam em um Volkswagen Polo e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.


Informações apuradas pela PM indicam que Guilherme seguia no sentido Nova Almeida, quando teria invadido a contramão. O condutor do outro carro tentou desviar em direção a uma área de mata, mas não conseguiu impedir a colisão.

Acidente deixa um morto na ES 010, na Serra
Três pessoas que estavam no Polo sobreviveram Leitor A Gazeta

O motorista do Polo informou à PM que havia buscado os dois passageiros, um homem e uma mulher, em uma festa. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.


Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista que morreu morava em Nova Almeida, na Serra, e era mecânico industrial. Naquela noite, Guilherme esteve na casa da namorada e voltava sozinho para casa. Ele deixa uma filha de 5 anos.


O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória. 


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

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