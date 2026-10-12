Motorista morre em acidente na Serra; três pessoas ficam feridas

Um jovem de 25 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na Serra, na Grande Vitória. O acidente aconteceu na ES 010, em Costa Bella, no fim da noite de domingo (11).
O condutor do veículo Fiat Tipo morreu preso às ferragens. Ele foi identificado como Guilherme Pereira de Souza e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo a Polícia Militar.
As outras três vítimas estavam em um Volkswagen Polo e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
Informações apuradas pela PM indicam que Guilherme seguia no sentido Nova Almeida, quando teria invadido a contramão. O condutor do outro carro tentou desviar em direção a uma área de mata, mas não conseguiu impedir a colisão.
O motorista do Polo informou à PM que havia buscado os dois passageiros, um homem e uma mulher, em uma festa. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.
Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista que morreu morava em Nova Almeida, na Serra, e era mecânico industrial. Naquela noite, Guilherme esteve na casa da namorada e voltava sozinho para casa. Ele deixa uma filha de 5 anos.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).