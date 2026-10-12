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Trânsito

Acidente com três carros deixa quatro pessoas feridas na BR 101 em Fundão

Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (12); trânsito ficou totalmente interditado, mas foi liberado pouco menos de uma hora depois

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 19:51

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 19:51
Acidente com três carros deixa quatro pessoas feridas na BR-101 em Fundão
Acidente com três carros deixa quatro pessoas feridas na BR-101 em Fundão Leitor de AG

Um acidente envolvendo três carros deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (12), no km 232 da BR 101, em Fundão, na Região Metropolitana do Espírito Santo. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada às 16h48.


Equipes de inspeção, guincho e ambulância da concessionária foram acionadas, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As quatro pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital.


Durante o atendimento, o trânsito no trecho ficou totalmente interditado. A pista foi liberada às 17h42. A dinâmica do acidente não foi informada.

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