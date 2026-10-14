Batida entre duas motos deixa quatro feridos em rodovia de Marataízes

Uma batida entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde de terça-feira (13), na rodovia ES 060, perto da rotatória de acesso à localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, um motociclista de 28 anos contou que seguia no sentido Lagoa Dantas quando foi surpreendido pela outra moto. Ele estava acompanhado da esposa, que seguia na garupa.





A condutora da segunda motocicleta, de 34 anos, relatou que trafegava no sentido Lagoa do Siri e, ao fazer uma curva, se deparou repentinamente com a outra moto. Ela disse que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. A filha dela também estava na garupa.





As quatro vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e por ambulâncias de resgate do município e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.