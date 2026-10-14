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Trânsito

Batida entre duas motos deixa quatro feridos em rodovia de Marataízes

Publicado em

14 out 2026 às 12:15

Uma batida entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde de terça-feira (13), na rodovia ES 060, perto da rotatória de acesso à localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, um motociclista de 28 anos contou que seguia no sentido Lagoa Dantas quando foi surpreendido pela outra moto. Ele estava acompanhado da esposa, que seguia na garupa.


A condutora da segunda motocicleta, de 34 anos, relatou que trafegava no sentido Lagoa do Siri e, ao fazer uma curva, se deparou repentinamente com a outra moto. Ela disse que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. A filha dela também estava na garupa.


As quatro vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e por ambulâncias de resgate do município e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Caminhão com chapas de pedra tomba e derruba poste na ES 166, em Cachoeiro

Publicado em 14/10/2026 às 11:10
Caminhão carregado de chapas tomba na ES 166 em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão tonbou na ES 166 em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rafael Sanches | Leitor / A Gazeta

Um caminhão carregado de chapas de pedra tombou na manhã desta quarta-feira (14), na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com o tombamento, um poste caiu, e fios de internet atingiram outro caminhão que passava pelo trecho.


O motorista do veículo que transportava as pedras sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Castelo. Segundo colegas do condutor, ele é de Sergipe e seguia de volta para o estado nordestino com a carga.


Ainda de acordo com os colegas, o motorista contou que havia acabado de abastecer o caminhão em Castelo e faria paradas em Cachoeiro de Itapemirim e Colatina para completar a carga. Ele relatou que uma das rodas do veículo teria travado, fazendo com que perdesse o controle da direção.


O motorista do segundo caminhão não se feriu. A empresa responsável realizava reparos na rede de internet. O trânsito ficou em meia pista e houve congestionamento, mas, segundo as informações apuradas, a Polícia Militar esteve no local e a via foi liberada.


*Com informações da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tristeza

Motorista de carro morre após caminhão tombar sobre veículo na Serra

Publicado em 14/10/2026 às 10:53

O motorista do carro envolvido no acidente em que um caminhão de uma sorveteria tombou sobre um veículo, na manhã desta quarta-feira (14), em Jardim Limoeiro, na Serra, morreu após a colisão. A vítima foi identificada como Geovanni Costa, de 58 anos, e a família já foi comunicada.


Segundo a Polícia Militar, o homem ficou ferido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Científica confirmou a morte e informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.


No caminhão estavam o motorista, de 36 anos, e um passageiro, que não se feriram. O condutor relatou que tentou frear ao ver o sinal amarelo, mas não conseguiu. A PM informou à reportagem da TV Gazeta que ele possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.


O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul. Imagens registradas por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão tombada sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada.


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Dupla é presa após furto de equipamentos de festa em clube de Guaçuí

Publicado em 14/10/2026 às 09:54

Dois homens, de 28 e 29 anos, investigados por envolvimento em uma série de furtos no em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, foram presos preventivamente na terça-feira (13), pela Polícia Civil Segundo a corporação, a dupla é suspeita de furtar equipamentos avaliados em cerca de R$ 5 mil no Guaçuí Tênis Clube.


Um dos suspeitos, de 29 anos, foi localizado no bairro São Miguel, na região da Lagoa. O outro foi preso na Rua dos Carneiros, na região central do município. As prisões foram realizadas por meio de mandados judiciais.


Entre os crimes investigados está um furto ocorrido em 23 de agosto deste ano, quando equipamentos de uma empresa que montava uma festa no Guaçuí Tênis Clube foram levados. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 5 mil.


De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do clube ajudaram a identificar os suspeitos, que foram indiciados. A corporação informou ainda que os dois têm histórico de crimes na região. Após as prisões, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
"Shine"

Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de R$ 5 milhões no ES

Publicado em 14/10/2026 às 09:26
Ação contou com o apoio de policiais militares
Ação contou com o apoio de policiais militares Crédito: Divulgação | MPES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória e Cariacica, nesta quarta-feira (14), durante a Operação Shine, que investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à atuação de uma organização criminosa. 


A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5 milhões. A investigação busca identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de dinheiro em espécie.


Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelas equipes responsáveis pela investigaçãoO trabalho também inclui a análise de documentos e dados digitais, além da realização de depoimentos e interrogatórios.


A ação contou com dois promotores de Justiça do Gaeco e 50 policiais militares.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Jardim Limoeiro

Caminhão tomba sobre carro em cruzamento na Serra; veja vídeo

Publicado em 14/10/2026 às 08:49

Um caminhão tombou sobre um carro no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14). Após a publicação desta reportagem, a Polícia Científica informou que um homem de 58 anos morreu no acidente.


Vídeos gravados por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão caída sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada. Nas imagens, também é possível ver um agente do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) isolando a área e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local. 


Conforme apuração da TV Gazeta, o homem que morreu era motorista do carro, e foi identificado como Geovanni Costa. O condutor do caminhão relatou que tentou frear ao ver o sinal amarelo, mas não conseguiu, momento em que houve a colisão. Clique aqui para ler mais detalhes

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Prefeitura suspende estacionamento na Avenida Princesa Isabel sentido Praia do Canto

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Homem de 36 anos é encontrado morto a tiros em Nova Venécia

Publicado em 14/10/2026 às 08:42


Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, segundo a Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Centro de Vitória

Prefeitura suspende estacionamento na Avenida Princesa Isabel sentido Praia do Canto

Publicado em 14/10/2026 às 06:51
Avenida Princesa Isabel tem estacionamento suspenso no sentido Praia do Canto Reprodução/Google Street View

As vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória,  sentido Praia do Canto, serão suspensas a partir desta quarta-feira (14) em virtude da execução das obras da nova Avenida Beira-Mar.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida tem como objetivo ampliar a capacidade de circulação de veículos e melhorar a fluidez do trânsito, especialmente para os motoristas que utilizam a Avenida Princesa Isabel como rota alternativa. A Avenida Beira-Mar, sentido Praia do Canto, teve sua capacidade reduzida após a instalação de uma ciclovia provisória, já que o calcadão que margeia a Baía de Vitória está em obras.


Ainda de acordo com a administração municipal, a restrição ao estacionamento permanecerá em vigor 24 horas por dia, enquanto durarem as intervenções na Avenida Beira-Mar.


A Prefeitura orienta os condutores a ficarem atentos à sinalização e a respeitarem as novas condições de estacionamento e circulação na via.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Região Serrana

Temporal com granizo surpreende moradores de Castelo; veja vídeo

Publicado em 13/10/2026 às 18:24

Uma forte chuva acompanhada de ventos e granizo atingiu o município de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Segundo moradores ouvidos pela TV Gazeta, o temporal começou por volta das 16h30 e durou cerca de 20 minutos.


Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o momento em que o tempo se fecha rapidamente antes da tempestade e a intensidade das pedras de gelo caindo na cidade (veja acima).


A Defesa Civil de Castelo informou que a chuva durou aproximadamente 40 minutos e provocou destelhamentos. A equipe de monitoramento de desastres da prefeitura foi acionada para isolar áreas de risco, realizar a limpeza e restabelecer as condições dos locais afetados.


O volume de chuva ainda não havia sido contabilizado. Segundo o órgão, a precipitação foi intensa e concentrada em um curto período.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Resgate de animais

Duas jiboias são resgatadas em bairros de Vila Velha no mesmo dia

Publicado em 13/10/2026 às 17:54

Duas jiboias foram resgatadas em pontos diferentes de Vila Velha na manhã desta terça-feira (13). Segundo a equipe de Ronda Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal, os animais foram encontrados em uma empresa do bairro Darly Santos e em uma residência em Ponta da Fruta.


Na residência, a proprietária avistou uma das jiboias em um tronco de árvore. A outra estava na carroceria de um caminhão, dentro do galpão da empresa. 


Após o resgate, as jiboias foram soltas em uma área de mata. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a Ronda Ambiental e Rural pode ser acionada no número 153, da Guarda Municipal.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Anabolizantes

PF apreende anabolizantes em operação contra comércio ilegal em Marataízes

Publicado em 13/10/2026 às 16:13
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
PF apreende 19 frascos de anabolizantes e celular em Marataízes Crédito: Políca Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação contra o comércio ilegal de anabolizantes, ocm dois mandados de busca e apreensão em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, e em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos 19 frascos das substâncias e o celular do investigado.


Segundo a PF, a ação é um desdobramento de uma operação deflagrada em janeiro deste ano, após investigações identificarem o envio de anabolizantes de Niterói para o município capixaba.


Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia técnica federal. A análise também deverá ajudar a identificar possíveis outros envolvidos no crime.


De acordo com a corporação, o investigado poderá responder pelo crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de outros delitos que possam ser identificados durante a investigação.

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Anabolizantes enviados do RJ são apreendidos e homem é preso em Marataízes

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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