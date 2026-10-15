Raphinha se recupera de lesão antes de duros compromissos do Barcelona contra PSG e Real Madrid

O sentimento no treino do Barcelona desta quinta-feira foi de alívio e alegria. Principal nome nesta largada vitoriosa de temporada, o meia-atacante Raphinha disputou toda a atividade, recuperado de lesão muscular sofrida na Data Fifa com a seleção brasileira. O jogador deve ser a novidade nos duros compromissos com o Paris Saint-Germain, na Champions League, e o clássico com o Real Madrid em LaLiga.



Flick realizou um treino coletivo para definir a equipe que visita o Betis e Raphinha participou de toda a atividade, sem acusar dores. Melhor, estava bastante empolgado e anotou diversos gols no fim da atividade, já em campo reduzido.



Raphinha deixou o segundo jogo do Brasil contra a Austrália ainda no intervalo, após acusar um desconforto muscular. Irritado por perder seu astro, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, questionou os amistosos e questionou a presença em duelos sem importância.



Mesmo sem grave lesão, um edema foi identificado na coxa do brasileiro, que perdeu os jogos contra Getafe e o Galatasaray e pode ser preservado também diante do Betis, no sábado, para estar inteiro diante do Paris Saint-Germain, terça-feira, na França, e no clássico diante do Real Madrid, no Camp Nou, dia 25



Ataque mais arrasador da nova temporada, com 43 gols em 10 partidas, o Barcelona vive momento mágico justamente pelo brilho de Raphinha, dono de 14 bolas nas redes nos oito jogos em que esteve em campo. Foram, ainda, três assistências.



O Barcelona lidera LaLiga isoladamente, com 100% de aproveitamento e 24 pontos somados, diante de 19 do segundo colocado Atlético de Madrid. E está na segunda colocação da Champions League, com os mesmos seis pontos do PSG, que lidera pelo número de gols marcados - 10 contra nove dos catalães e sete de saldo para ambos.