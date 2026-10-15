PSG domina o City na Inglaterra e vira líder da Champions League



Graças a um primeiro tempo dominante, o Paris Saint-Germain derrotou o Manchester City por 4 a 2, pela segunda rodada da Champions League, na tarde desta quarta-feira (14), em Manchester. Doué, Dembélé, Vitinha e Akilouche fizeram os gols franceses. Haaland marcou os dois para os ingleses.



A vitória faz o PSG liderar a principal competição interclubes da Europa com seis pontos. É o mesmo número de mais oito equipes, mas a formação parisiense leva vantagem nos critérios de desempate. Contra o Barcelona (2º) e o Aston Villa (3º), a diferença é nos gols marcados.



Na próxima rodada, o PSG vai enfrentar justamente o Barcelona, em casa, na próxima terça-feira (20). O City (17º) vai receber o AEK Atenas (20º).

O jogo

Na primeira fase, a Champions tem os 36 clubes na mesma liga. Cada um joga oito vezes (quatro como mandante e quatro como visitante). Os oito primeiros se classificam direto para as oitavas de final. Quem fica entre a 9ª e a 24ª posição disputa o mata-mata. Os demais vão para a Liga Europa.

O PSG fez um grande primeiro tempo. Com trocas de posições ofensivas, o clube empatou em posse de bola com o rival, mas embaralhou a marcação inglesa e dominou o jogo como quis por praticamente meia hora. O City só conseguiu criar algum lance de perigo nos últimos dez minutos.

Dembélé, Doué e Hakimi se revezaram dentro da área, e o clube francês se cansou de trocar a bola de uma ponta para a outra. Foi assim, justamente, que nasceram os primeiros dois gols.

Aos 13 minutos, a jogada começou no campo de defesa com Dembélé do lado direito até a bola parar nos pés de Doué, na esquerda. O camisa 14 foi até a entrada da grande área e chutou rasteiro no canto direito do goleiro Donnarumma, que se esticou, mas não alcançou.

O segundo gol surgiu em seguida. Aos 15, Dembélé, na direita, viu Doué dentro da área do lado esquerdo. Doué levantou a cabeça e cruzou na cabeça do próprio Dembélé, que marcou de cabeça.

Os dois gols em sequência desnortearam o Manchester City. Com a zaga com dificuldade para passar e Enzo Fernández sumido, o atacante Haaland ainda tentou buscar a bola no campo de defesa. A marcação do PSG continuou forte até que, aos 32 minutos, o PSG roubou a bola na intermediária ofensiva, tocou a bola com agilidade até ela ficar em boa posição para Vitinha, livre na área, chutar no canto esquerdo.

Ao final da primeira etapa, o PSG deu 17 chutes no gol inglês, contra 9 dos donos da casa.

No intervalo, o técnico do City, Enzo Maresca, fez três substituições. Entraram Ndiaye, Matheus Nunes e Bouaddi, e saíram Ruben Dias, Cherki e Doku.

Com as alterações, o City ganhou espaço. Enzo Fernández passou a ganhar mais campo ofensivo, e o time fez o primeiro aos oito minutos, com Haaland, que se livrou da marcação de Pacho e cabeceou no canto esquerdo do gol francês.

Quando os ingleses estavam com mais domínio, o PSG esfriou um pouco o ânimo rival graças ao goleiro do City. Aos 17 minutos, Akliouche chutou da meia-lua, mas Donnarumma espalmou para o próprio gol.

Em desvantagem de 4 a 1, o Manchester ainda criou chances, principalmente com Haaland, que voltou a marcar aos 30.