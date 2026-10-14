Jovem é assassinado a tiros no portão de casa em Itapemirim

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no portão de casa, na comunidade de Namitalla Ayube, no bairro Candeus, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (14). Dois suspeitos encapuzados foram vistos no local. Ninguém foi preso.





Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima contou que o rapaz estava na área da garagem da residência quando os homens apareceram.





Uma testemunha relatou aos policiais que conversava com o jovem minutos antes do crime e também viu os suspeitos. Os dois tentaram fugir, mas apenas a testemunha conseguiu escapar, pulando o muro da casa. A vítima ficou presa no portão e foi atingida pelos disparos. O rapaz morreu no local.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.