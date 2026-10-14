Quando o mundo muda, a cidade muda junto

A humanidade tem um curioso hábito: acreditar que tudo continuará como está. Até que a história, sem pedir licença, vira a mesa. No século XIV, a Peste Negra devastou a Europa. Faltaram braços, sobrou terra e o trabalhador ganhou poder de negociação. Salários e relações sociais foram sacudidos. Não acabou a servidão, nem todos se beneficiaram. Mas o trabalho ganhou outro peso.





Séculos depois, a Segunda Guerra Mundial deixou cidades inteiras em ruínas. E, quando a guerra terminou, outras cidades surgiram.





Essa reconstrução trouxe habitação em escala, infraestrutura e novas ideias urbanas. Também trouxe equívocos. Influenciado pela Carta de Atenas, o urbanismo modernista separou funções e privilegiou grandes vias, aumentando a distância entre morar, trabalhar e viver.





Nem toda transformação é progresso. Às vezes, apenas trocamos os problemas de endereço.





Chegamos à pandemia. Minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos é absoluta. Nenhuma inovação ou ganho econômico compensa uma vida perdida. Mas aquele período também nos obrigou a olhar para dentro. Literalmente.





O escritório entrou em casa e a casa nunca mais foi a mesma. Vieram espaços de trabalho, coworkings nos condomínios, academias e áreas comuns que deixaram de ser enfeites de memorial descritivo.





O verde ganhou protagonismo. Como costuma observar o futurólogo Marcos Araújo, luxo hoje é ter uma árvore adulta por perto. Talvez tenhamos começado a trocar um pouco da aparência pela essência.





Parece que, de repente, descobrimos que somos mortais. Curioso, porque sempre fomos. E descobrimos outra coisa: o tempo gasto nos deslocamentos também é parte da nossa vida.





Nesse contexto ganhou força a cidade de 15 minutos, conceito desenvolvido por Carlos Moreno, que propõe aproximar moradia, trabalho, comércio, serviços e lazer. Uma ideia que conversa com Jane Jacobs, defensora de bairros vivos, ruas movimentadas e diversidade urbana.