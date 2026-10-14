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Urbanismo

Quando o mundo muda, a cidade muda junto

A pandemia redefiniu o conceito de habitação. Mais do que metros quadrados ou lazer, o tempo de deslocamento virou a moeda principal da qualidade de vida.

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 14:52

Públicado em 

14 out 2026 às 14:52
Renato Avelar

Colunista

Renato Avelar Renato Avelar
Praia do Canto
Talvez a maior transformação imobiliária do nosso tempo seja compreender que morar bem não significa apenas ter mais espaço Ricardo Medeirtos

A humanidade tem um curioso hábito: acreditar que tudo continuará como está. Até que a história, sem pedir licença, vira a mesa. No século XIV, a Peste Negra devastou a Europa. Faltaram braços, sobrou terra e o trabalhador ganhou poder de negociação. Salários e relações sociais foram sacudidos. Não acabou a servidão, nem todos se beneficiaram. Mas o trabalho ganhou outro peso.


Séculos depois, a Segunda Guerra Mundial deixou cidades inteiras em ruínas. E, quando a guerra terminou, outras cidades surgiram.


Essa reconstrução trouxe habitação em escala, infraestrutura e novas ideias urbanas. Também trouxe equívocos. Influenciado pela Carta de Atenas, o urbanismo modernista separou funções e privilegiou grandes vias, aumentando a distância entre morar, trabalhar e viver.


Nem toda transformação é progresso. Às vezes, apenas trocamos os problemas de endereço.


Chegamos à pandemia. Minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos é absoluta. Nenhuma inovação ou ganho econômico compensa uma vida perdida. Mas aquele período também nos obrigou a olhar para dentro. Literalmente.


O escritório entrou em casa e a casa nunca mais foi a mesma. Vieram espaços de trabalho, coworkings nos condomínios, academias e áreas comuns que deixaram de ser enfeites de memorial descritivo.


O verde ganhou protagonismo. Como costuma observar o futurólogo Marcos Araújo, luxo hoje é ter uma árvore adulta por perto. Talvez tenhamos começado a trocar um pouco da aparência pela essência.


Parece que, de repente, descobrimos que somos mortais. Curioso, porque sempre fomos. E descobrimos outra coisa: o tempo gasto nos deslocamentos também é parte da nossa vida.


Nesse contexto ganhou força a cidade de 15 minutos, conceito desenvolvido por Carlos Moreno, que propõe aproximar moradia, trabalho, comércio, serviços e lazer. Uma ideia que conversa com Jane Jacobs, defensora de bairros vivos, ruas movimentadas e diversidade urbana.

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A pandemia não inventou essa discussão. Apenas lhe deu uma urgência extraordinária. Nada disso foi igual para todos. Quem podia trabalhar de casa viveu algo diferente de quem precisava atravessar a cidade. Renda, profissão e localização continuam determinando escolhas.


E aqui chegamos ao mercado imobiliário. Durante décadas, vendemos localização, metragem, vagas e lazer. Tudo importante. Mas há outra variável: quanto tempo aquele endereço devolve à vida de quem mora ali?


Um apartamento menor, num bairro onde se pode caminhar até a padaria, a escola, a praça e o trabalho, pode oferecer mais qualidade de vida do que outro, muito maior, dependente do automóvel para absolutamente tudo.


Não é regra. É uma nova maneira de interpretar valor.


A história mostra que as grandes tragédias não tornam necessariamente a humanidade melhor. Mas frequentemente nos obrigam a rever nossas certezas.


E talvez a maior transformação imobiliária do nosso tempo seja compreender que morar bem não significa apenas ter mais espaço. Significa ter mais vida para viver.

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Renato Avelar

Renato Avelar Renato Avelar

É corretor e empresário do setor imobiliário com mais de 35 anos de experiencia no mercado capixaba, gestor de empresas que integram a maior rede imobiliária do mundo.

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