Vini Jr. é suspenso por 4 jogos após puxão de cabelo e desfalca Real Madrid no clássico

Custou caro a atitude de Vini Jr. no duelo contra o Villarreal, por LaLiga. O brasileiro puxou o cabelo de Saliba antes de anotar o segundo gol da partida e, após sugestão do VAR, acabou levando cartão vermelho direto. O camisa 7 esbravejou com a arbitragem e, em julgamento nesta quarta-feira, acabou punido por quatro jogos, desfalcando o Real Madrid diante do arquirrival Barcelona.