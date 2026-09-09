Quatro capitais, um só rumo: Vitória

Daqui de Belo Horizonte vos escrevo, pegando carona em Drummond, na voz de Milton Nascimento, nas canções de Beto Guedes e nesse ar com gosto de ferro que só as Gerais conseguem ter.





Nas últimas duas semanas passei por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E o que isso tem a ver com Vitória? Tudo.





Há algum tempo despertei para o urbanismo. Sou corretor de imóveis, metido a cronista e, agora, resolvi me dedicar aos estudos das cidades. Depois de tantos anos observando imóveis, percebi que uma casa não termina no portão e um apartamento não termina na varanda. A vida continua na calçada, na praça, na padaria e até na árvore que faz sombra no caminho.





O livro “A Cidade de 15 Minutos”, de Carlos Moreno, descortinou um universo novo para mim. Foi como trocar os óculos. A arquitetura não existe apenas para ser vista. Existe para ser sentida. Até um saguão de hotel pode acolher como uma casa.





Existe uma palavra bonita para esse pertencimento: topofilia. É o amor pelo lugar, o vínculo entre a pessoa e a cidade. Para mim, esse é o grau máximo de sofisticação do urbanismo. Cidade boa não é apenas aquela que funciona. É aquela que mora dentro da gente.





Rodei mais de 35 países. Agora, depois de três grandes cidades brasileiras, cada rua, praça e jeito de viver me fazem pensar em Vitória.





Cheguei à ilha em 1973, com quatro anos, vindo das Gerais. Um ano antes, de passagem pela Bahia, havia conhecido o cheiro do mar. Mas foi na Praia da Ilha do Boi que aquele cheiro embrenhou na minha alma. Em 1978 virei velejador. Regatas a vela, mercado imobiliário, cidade, vento, tudo a ver. É sempre uma questão de ler o ambiente, ajustar as velas e escolher o rumo.