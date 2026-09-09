6 cuidados para escolher um espaço para eventos corporativos

A experiência do participante começa antes mesmo de sua chegada ao evento. Por isso, fatores como localização, opções de transporte, estacionamento, sinalização e facilidade de embarque e desembarque devem ser considerados no planejamento. Também é importante avaliar o acesso e a circulação dos fornecedores, especialmente quando o evento exige a montagem de cenários, equipamentos, mobiliário ou estruturas adicionais.