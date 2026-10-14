'Meninas de 3 anos infectadas com HIV': a indignação dos peruanos pelas mais de mil vítimas de abuso sexual infantil

"O investimento em Justiça não é um gasto, é uma garantia de estabilidade e previsibilidade para o país, e os milhões necessários no orçamento devem ser plenamente atendidos para que possamos cumprir nossa missão de administrar a Justiça", disse Janet Tello, presidente da Suprema Corte de Justiça do Peru, ao justificar o pedido de aumento do orçamento ao Congresso.