O primeiro imóvel pode estar onde você ainda não olhou

Comprar o primeiro imóvel nunca foi exatamente fácil. Mas a conta ficou mais apertada. Vitória chegou a um patamar de preços que fala por si. O metro quadrado médio da cidade passou dos R$ 15 mil. Em bairros consolidados, comprar um apartamento novo de 60 ou 70 metros quadrados já exige um patrimônio que boa parte da classe média simplesmente não conseguiu formar.





A alternativa óbvia seria o usado. E existem excelentes oportunidades. O problema aparece quando entra o financiamento. Você dá a entrada, financia o restante por décadas e descobre que juros, prazo e saldo devedor transformam aquela prestação possível numa conta enorme ao longo dos anos.





Então acabou o sonho do primeiro imóvel? Não. Talvez seja preciso mudar o mapa.

Durante anos o brasileiro aprendeu a procurar investimento imobiliário nos mesmos lugares. Mais recentemente veio a febre dos estúdios em São Paulo. Só que 70% dos lançamentos paulistanos em junho foram de compactos. Quando todo mundo corre para o mesmo produto, gosto de olhar para o outro lado. E o outro lado pode estar dentro de casa.





O Espírito Santo tem mercados que ainda percorrem uma curva que bairros hoje consolidados de Vitória percorreram no passado. Campo Grande, em Cariacica, é um bom exemplo. No Alto da Dona Augusta estamos vendo praticamente um bairro nascer, com edifícios novos, comércio, fachadas ativas, praça e projetos arquitetônicos que poderiam perfeitamente estar em regiões muito mais caras da Grande Vitória.





Cachoeiro de Itapemirim é outro caso interessante. Depois de anos com poucos lançamentos, recebeu uma nova geração de empreendimentos. E existe uma diferença importante entre o preço do imóvel no início da obra e o preço de unidades semelhantes quando o prédio se aproxima da entrega.