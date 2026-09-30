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Oportunidades além do óbvio

O primeiro imóvel pode estar onde você ainda não olhou

Talvez seu primeiro imóvel não precise ser, imediatamente, o local onde você vai morar

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 16:10

Públicado em 

30 set 2026 às 16:10
Renato Avelar

Colunista

Renato Avelar Renato Avelar
Em bairros consolidados de Vitória, comprar um apartamento novo já exige um patrimônio que boa parte da classe média não conseguiu formar
 Ricardo Medeiros

Comprar o primeiro imóvel nunca foi exatamente fácil. Mas a conta ficou mais apertada. Vitória chegou a um patamar de preços que fala por si. O metro quadrado médio da cidade passou dos R$ 15 mil. Em bairros consolidados, comprar um apartamento novo de 60 ou 70 metros quadrados já exige um patrimônio que boa parte da classe média simplesmente não conseguiu formar.


A alternativa óbvia seria o usado. E existem excelentes oportunidades. O problema aparece quando entra o financiamento. Você dá a entrada, financia o restante por décadas e descobre que juros, prazo e saldo devedor transformam aquela prestação possível numa conta enorme ao longo dos anos.


Então acabou o sonho do primeiro imóvel? Não. Talvez seja preciso mudar o mapa.

Durante anos o brasileiro aprendeu a procurar investimento imobiliário nos mesmos lugares. Mais recentemente veio a febre dos estúdios em São Paulo. Só que 70% dos lançamentos paulistanos em junho foram de compactos. Quando todo mundo corre para o mesmo produto, gosto de olhar para o outro lado. E o outro lado pode estar dentro de casa.


O Espírito Santo tem mercados que ainda percorrem uma curva que bairros hoje consolidados de Vitória percorreram no passado. Campo Grande, em Cariacica, é um bom exemplo. No Alto da Dona Augusta estamos vendo praticamente um bairro nascer, com edifícios novos, comércio, fachadas ativas, praça e projetos arquitetônicos que poderiam perfeitamente estar em regiões muito mais caras da Grande Vitória.


Cachoeiro de Itapemirim é outro caso interessante. Depois de anos com poucos lançamentos, recebeu uma nova geração de empreendimentos. E existe uma diferença importante entre o preço do imóvel no início da obra e o preço de unidades semelhantes quando o prédio se aproxima da entrega.

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Quando foi o melhor momento para comprar um imóvel?

É aí que entra uma possibilidade que pouca gente considera. Talvez seu primeiro imóvel não precise ser, imediatamente, o imóvel onde você vai morar. Você pode comprar na planta em uma região ainda em desenvolvimento, escolher uma construtora sólida, verificar patrimônio de afetação, estudar o projeto, localização e preço, pagar durante a obra e deixar o tempo trabalhar junto com você.


Quando o prédio ficar pronto, existem caminhos. Morar, alugar ou vender. E, neste último caso, utilizar o patrimônio formado para comprar aquele apartamento usado no bairro onde você realmente queria viver. Bingo!


Para o investidor, o raciocínio é parecido. Muita gente olha somente para o aluguel e faz uma conta de 0,3%, 0,4% ou 0,5% ao mês. Imóvel não pode ser analisado apenas assim. Existe renda, mas existe também o principal. E um bom investimento imobiliário precisa ser observado pelas duas pontas: quanto ele produz e quanto o patrimônio pode crescer.


O mercado imobiliário brasileiro está mudando. O aluguel ganhou espaço, o crédito ficou mais difícil e morar bem ficou mais caro e no futuro vai ficar mais ainda, basta ver o que aconteceu em outros países.


As oportunidades sempre estarão existindo, basta saber onde procurar, e com auxílio de um professional que entenda muito bem do mercado e, principalmente, que entenda a sua demanda.


O sonho do imóvel próprio pode estar ao seu alcance. Para tanto, usar o movimento de mercado a seu favor pode te levar ao imóvel dos sonhos antes que você pense. O caminho não está no óbvio, e sim na orientação de um corretor que entenda sua demanda, entenda de mercado e saiba onde estão as verdadeiras oportunidades. Que não opere como um vendedor de imóveis, isto qualquer um faz, mas sim como um orientador de futuro para seu patrimônio.

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Renato Avelar

Renato Avelar Renato Avelar

É corretor e empresário do setor imobiliário com mais de 35 anos de experiencia no mercado capixaba, gestor de empresas que integram a maior rede imobiliária do mundo.

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