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Grávida de quatro meses desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Juliana Paulo Pinto, de 28 anos, foi vista pela última vez no bairro Aeroporto; segundo a família, último contato foi uma mensagem ao filho na madrugada de segunda-feira (12)

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 19:55

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

13 out 2026 às 19:55
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família procura mulher grávida desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes Socias 

Juliana Paulo Pinto, de 28 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). A jovem, que está grávida de quatro meses, foi vista pela última vez no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


A família pede ajuda para encontrá-la. Segundo os parentes, o último contato de Juliana foi com o filho, por meio de uma mensagem enviada às 2h55 de segunda-feira (12). Desde então, eles não tiveram mais notícias dela.


Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências estão em andamento. Até a publicação desta matéria, Juliana não havia sido localizada.

Serviço

Disque-denúncia (181)

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Juliana pode entrar em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Também é possível enviar informações pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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