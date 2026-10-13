Grávida de quatro meses desaparece em Cachoeiro de Itapemirim

Juliana Paulo Pinto, de 28 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). A jovem, que está grávida de quatro meses, foi vista pela última vez no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





A família pede ajuda para encontrá-la. Segundo os parentes, o último contato de Juliana foi com o filho, por meio de uma mensagem enviada às 2h55 de segunda-feira (12). Desde então, eles não tiveram mais notícias dela.





Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências estão em andamento. Até a publicação desta matéria, Juliana não havia sido localizada.