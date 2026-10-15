Ex diz que matou grávida por conflitos judiciais e desentendimentos em Cachoeiro

O ex-marido de Juliana Paulo Pinto, grávida de quatro meses encontrada morta e queimada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, afirmou à Polícia Civil que matou a vítima por causa de desentendimentos e problemas judiciais entre os dois. Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira dele, Geovana Maria Vieira, de 24, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.





Segundo o delegado Felipe Vivas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Juliana e Diego estavam separados desde o início do ano. Em maio, ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. Familiares também relataram à polícia que a relação era marcada por conflitos e que havia histórico de agressões por parte dele. Em julho, foi solicitado ainda um pedido de medida protetiva de urgência em favor do filho do casal.



