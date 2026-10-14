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Investigação

Grávida que estava desaparecida é encontrada morta em Cachoeiro

Segundo a corporação, um homem de 31 anos e uma mulher de 24 foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no assassinato

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 17:57

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

14 out 2026 às 17:57
Família procura mulher grávida desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim
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A mulher grávida de quatro meses que estava desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi encontrada morta nesta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, estava carbonizado e foi localizado em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano.


Um homem de 31 anos e uma mulher de 24 foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no assassinato. A identidade deles não foi divulgada, mas o homem seria um ex-companheiro da vítima, segundo a Polícia Civil. 


Juliana estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). O último contato dela foi com um filho, por meio de uma mensagem.


"No dia seguinte ao desaparecimento, declarações prestadas por familiares trouxeram informações relevantes para a investigação, incluindo o histórico de conflitos entre a vítima e um dos suspeitos, seu ex-companheiro, e relatos de ameaças anteriores", informou a Polícia Civil.


O delegado Felipe Vivas explicou que a equipe policial tentou reconstruir os últimos deslocamentos da vítima e verificar informações apresentadas pelo casal de suspeitos, mas encontrou contradições.


“A análise de imagens de videomonitoramento de um posto de combustíveis permitiu identificar o veículo relacionado à investigação abastecendo e, em seguida, seguindo em direção à região rural de Monte Líbano, onde o corpo da vítima foi encontrado”, contou o delegado. 


O casal foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. A autoridade policial também representou pela prisão temporária dos dois investigados por feminicídio e aborto sem consentimento. O pedido foi encaminhado para análise do Poder Judiciário.


“O caso é investigado sob a hipótese de feminicídio, além de outros crimes. As diligências prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos e reunir elementos para a conclusão do inquérito policial. Outras informações não serão divulgadas neste momento, a fim de preservar o andamento das investigações”, concluiu o delegado. 

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