Grávida que estava desaparecida é encontrada morta em Cachoeiro

A mulher grávida de quatro meses que estava desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi encontrada morta nesta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, estava carbonizado e foi localizado em uma área rural próxima ao bairro Monte Líbano.





Um homem de 31 anos e uma mulher de 24 foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento no assassinato. A identidade deles não foi divulgada, mas o homem seria um ex-companheiro da vítima, segundo a Polícia Civil.





Juliana estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (12). O último contato dela foi com um filho, por meio de uma mensagem.





"No dia seguinte ao desaparecimento, declarações prestadas por familiares trouxeram informações relevantes para a investigação, incluindo o histórico de conflitos entre a vítima e um dos suspeitos, seu ex-companheiro, e relatos de ameaças anteriores", informou a Polícia Civil.





O delegado Felipe Vivas explicou que a equipe policial tentou reconstruir os últimos deslocamentos da vítima e verificar informações apresentadas pelo casal de suspeitos, mas encontrou contradições.





“A análise de imagens de videomonitoramento de um posto de combustíveis permitiu identificar o veículo relacionado à investigação abastecendo e, em seguida, seguindo em direção à região rural de Monte Líbano, onde o corpo da vítima foi encontrado”, contou o delegado.





O casal foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. A autoridade policial também representou pela prisão temporária dos dois investigados por feminicídio e aborto sem consentimento. O pedido foi encaminhado para análise do Poder Judiciário.





“O caso é investigado sob a hipótese de feminicídio, além de outros crimes. As diligências prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos e reunir elementos para a conclusão do inquérito policial. Outras informações não serão divulgadas neste momento, a fim de preservar o andamento das investigações”, concluiu o delegado.