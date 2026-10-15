Grávida morta em Cachoeiro foi esquartejada e queimada após ex atraí-la para casa

A grávida Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, teve o corpo esquartejado e queimado após ser morta pelo ex-marido, Diego Marques Alves, de 31 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime e alegou que agiu por causa de desentendimentos e problemas judiciais com a vítima, incluindo medidas protetivas.





Juliana estava grávida de aproximadamente quatro meses, e o suspeito sabia da gestação. A atual noiva dele, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, também é investigada por suspeita de participação na ocultação do corpo. Os dois foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.