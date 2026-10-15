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Crime

Grávida morta em Cachoeiro foi esquartejada e queimada após ex atraí-la para casa

Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, estava grávida de quatro meses; investigação aponta que o ex sabia da gestação e apura a participação da atual noiva dele na ocultação do corpo

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 13:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 out 2026 às 13:39
Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos
Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, foram presos por ocultação de cadáver Créditi: Redes sociais

A grávida Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, teve o corpo esquartejado e queimado após ser morta pelo ex-marido, Diego Marques Alves, de 31 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime e alegou que agiu por causa de desentendimentos e problemas judiciais com a vítima, incluindo medidas protetivas. 


Juliana estava grávida de aproximadamente quatro meses, e o suspeito sabia da gestação. A atual noiva dele, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, também é investigada por suspeita de participação na ocultação do corpo. Os dois foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.

Ex pediu que vítima voltasse sem o filho

Segundo o delegado Felipe Vivas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Juliana desapareceu na segunda-feira (12), quando o atual companheiro dela registrou a ocorrência na Polícia Civil. 


Durante as investigações, uma policial ouviu a mãe da vítima e soube que Juliana havia saído de casa de madrugada com o filho de 11 anos, que tinha com Diego, para encontrar o ex-marido, de quem estava separada desde o início do ano.

Juliana Paulo Pinto, grávida encontrada morta e queimada em Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim
Grávida de 4 meses, Juliana foi encontrada morta e queimada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Acervo familiar

Inicialmente, o homem levou os dois de volta para casa, no bairro Rui Pinto Bandeira, mas depois voltou a entrar em contato com Juliana e pediu que ela retornasse sem o menino. Ela avisou ao filho que encontraria o pai novamente e saiu.

Imagens mostram trajeto do carro

Imagens de videomonitoramento mostraram o Volkswagen Fusca usado pelo suspeito seguindo em direção ao bairro Zumbi, onde ele morava, por volta das 3h20. O veículo voltou a aparecer por volta das 5h, quando passou por um posto de combustíveis na região da avenida Jones dos Santos Neves. Geovana estava no carro e, segundo o delegado, sugeriu que fosse colocado mais combustível porque o destino ficava longe.

Outras imagens mostraram Diego levantando o capô do Fusca, onde fica o compartimento de bagagem dianteiro, e um pano escondido no local. Depois, ele seguiu para a região de Monte Líbano, na zona rural, onde o corpo foi encontrado na quarta-feira (14). O suspeito retornou por volta das 6h, passou pelos bairros São Luís Gonzaga e Coronel Borges e levou a companheira ao Hospital Evangélico.

Carro de suspeito foi flagrado por câmeras de segurança no muncípio durante a madrugada
Carro de suspeito foi flagrado por câmeras de segurança no muncípio durante a madrugada Polícia Civil
Suspeito relatou como matou e desmembrou o corpo

Em depoimento, Diego relatou que atacou Juliana na residência dele, desacordando-a com um golpe conhecido como mata-leão. Segundo o delegado, o suspeito afirmou que desmembrou o corpo no banheiro, com água corrente, e depois o transportou de carro, acompanhado de Geovana, até o local onde foi queimado.


O corpo foi encontrado carbonizado, em uma área rural de Monte Líbano, junto a uma sandália da vítima. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi premeditado e havia histórico de conflitos e agressões na relação.


Em maio, Juliana obteve uma medida protetiva contra o ex-marido. Em julho, também foi solicitada uma medida protetiva de urgência em favor do filho do casal, mas o pedido ainda aguardava decisão judicial.

Grávida desaparecida em Cachoeiro é encontrada morta e carbonizada em área rural
Grávida desaparecida em Cachoeiro é encontrada morta e carbonizada em área rural Crédito: Divulgação | PCES
Polícia investiga participação da atual noiva

Diego tentou assumir sozinho a responsabilidade pelo assassinato, alegando que Geovana estava dormindo durante o crime. A Polícia Civil, no entanto, suspeita que ela tenha participado da ação posterior para ocultar o corpo.


Além de estar no veículo, a mulher teria enviado mensagens e fotos a uma amiga para afirmar que estava em casa no horário do crime, numa tentativa de construir um álibi, segundo a investigação. A polícia informou que não havia confirmação de violência sexual e identificou uma lesão na cabeça da vítima.

Casal foi preso por ocultação de cadáver

Os dois foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária de ambos no âmbito da investigação por suspeita de feminicídio e aborto sem consentimento. Os pedidos aguardavam análise judicial.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Diego e Geovana, e mantém este espaço aberto para manifestações.

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