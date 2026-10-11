Empresário de móveis planejados desaparece em Linhares

Um empresário do ramo de móveis planejados de Linhares, no Norte do Espírito Santo, está desaparecido desde o último domingo (4). Aldair José Lima dos Santos, de 38 anos, saiu da casa dos pais informando que levaria a filha para a residência da mãe dela.





Segundo o irmão do desaparecido, Wanderson dos Santos, a menina foi entregue à mãe e Aldair ainda fez um contato por telefone com o pai. Na ligação, o empresário disse que estava no bairro Canivete. Depois disso, não deu mais notícias.





O irmão contou à reportagem que esteve na casa de Aldair e verificou que, aparentemente, nada foi levado do local, como roupas ou objetos pessoais.





Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional de Linhares na última sexta-feira (9), e o caso é acompanhado pela Polícia Civil.