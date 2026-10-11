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Empresário de móveis planejados desaparece em Linhares

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional de Linhares na última sexta-feira (9)

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 14:08

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

11 out 2026 às 14:08
Aldair José Lima dos Santos
Aldair José Lima dos Santos Redes sociais

Um empresário do ramo de móveis planejados de Linhares, no Norte do Espírito Santo, está desaparecido desde o último domingo (4). Aldair José Lima dos Santos, de 38 anos, saiu da casa dos pais informando que levaria a filha para a residência da mãe dela.


Segundo o irmão do desaparecido, Wanderson dos Santos, a menina foi entregue à mãe e Aldair ainda fez um contato por telefone com o pai. Na ligação, o empresário disse que estava no bairro Canivete. Depois disso, não deu mais notícias. 


O irmão contou à reportagem que esteve na casa de Aldair e verificou que, aparentemente, nada foi levado do local, como roupas ou objetos pessoais. 


Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional de Linhares na última sexta-feira (9), e o caso é acompanhado pela Polícia Civil. 

Serviço

Ajude a polícia

Informações que ajudem a encontrar a pessoa desaparecida podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento:

■ Pelo WhatsApp
(27) 99253-8181

■ Pelo telefone
181 — ligação gratuita.

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