Brasileiro Rafael Câmara é anunciado como piloto da Haas na F1 em 2027

O piloto brasileiro Rafael Câmara foi anunciado nesta quinta-feira (15) como um dos titulares da escuderia americana Haas para a temporada 2027 de Fórmula 1. O jovem pernambucano de 21 anos assume o posto do francês Esteban Ocon, que está na equipe nos últimos dois anos. Seu companheiro de equipe será o inglês Oliver Bearman.
Primeiro piloto nascido no nordeste a alcançar a principal categoria do automobilismo mundial, o recifense já era cotado para o posto ao longo dos últimos meses, após conquistar o título da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, considerada uma das categorias de acesso à F1, em 2025. Ele também integra desde 2021 a Academia de Pilotos da Ferrari.
"Vou continuar trabalhando, como sempre vim trabalhando, evoluindo. Se Deus quiser, vou fazer um bom ano no ano que vem e trazer bastante orgulho para o Brasil e todo mundo que estiver acompanhando", afirmou o piloto, que compete nesta temporada na Fórmula 2 ele é o atual líder da disputa, competindo pela Invicta Racing.
"Vou fazer tudo o que eu posso para trazer bons resultados", acrescentou ele.
Com o anúncio, Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, o que fará com que o Brasil volte a ter dois pilotos no grid da F1 após 11 anos. A última vez foi em 2016, quando Felipe Massa, pela Williams, e Felipe Nasr, pela Sauber, disputaram a categoria.
"Agora, meu foco está em me preparar da melhor maneira possível para este novo desafio. Haverá muito a aprender, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e continuar evoluindo como piloto", disse o novo piloto da Haas.
Câmara será o 34º piloto brasileiro a correr na Fórmula 1. O primeiro foi Chico Landi, em 1951. A chegada de Bortoleto, em 2025, encerrou um hiato de cinco anos, após a curta passagem de Pietro Fittipaldi, em 2020.
A última vez que o país venceu um campeonato da categoria foi em 1991, com o último dos três títulos de Ayrton Senna, pela McLaren.