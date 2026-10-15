Brasileiro Rafael Câmara é anunciado como piloto da Haas na F1 em 2027





Primeiro piloto nascido no nordeste a alcançar a principal categoria do automobilismo mundial, o recifense já era cotado para o posto ao longo dos últimos meses, após conquistar o título da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, considerada uma das categorias de acesso à F1, em 2025. Ele também integra desde 2021 a Academia de Pilotos da Ferrari.