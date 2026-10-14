Confronto com PM termina em apreensão de mais de 1,6 mil pinos de cocaína em Vitória

Um patrulhamento da Polícia Militar terminou com troca de tiros e apreensão de 1.614 pinos de cocaína no bairro São Benedito, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (14). Os suspeitos fugiram e não foram localizados.
Segundo a corporação, os militares patrulhavam a pé o Beco Casarão quando avistaram um grupo preparando drocas para venda em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram, conforme o relato da PM. Em seguida, o grupo fugiu pela mata.
Durante as buscas no local, os policiais apreenderam os pinos de cocaína, dois rádios comunicadores, duas bases carregadoras para os equipamentos e uma munição de calibre 12. O material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional.