Deputada eleita nega post sobre fechar igrejas divulgado por Nikolas Ferreira

Conteúdo analisado: Em 8 de outubro de 2026, Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG) reeleito, afirmou que já virou “voto demais” ao utilizar um suposto post feito por Ana Elisa, também deputada federal (PT-MG) eleita. A captura de tela mostra uma publicação que a parlamentar teria feito no antigo Twitter (hoje, X) no antigo Twitter (hoje, X) pedindo para Lula (PT) fechar as igrejas e que “crente só faz m****”.





Onde foi publicado: X.





Comprova Explica: O perfil da deputada no X está fora do ar. Sem o acesso à fonte original do suposto post feito por Ana Elisa, não é possível verificar a veracidade ou não do conteúdo. O Comprova já desmentiu anteriormente que Lula tenha anunciado o fechamento de igrejas. Trata-se de uma desinformação recorrente sobre o presidente.





De acordo com a equipe da parlamentar, a página no X foi desativada para proteger Ana Elisa de ataques racistas e ameaças de morte e de estupro, que se intensificaram após a publicação de Nikolas Ferreira. Apesar de aliados de Lula também terem pedido o fechamento das redes de Ana Elisa, após a repercussão do post de Nikolas e a recuperação de postagens antigas da deputada, ela afirma que suspendeu sua conta para encaminhar todas as mensagens de ataque à Polícia Federal. Em 9 de outubro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu à Polícia Federal uma investigação do caso.





Apesar de não ser possível checar a autenticidade do post no X, outras publicações antigas da deputada com teor semelhante foram salvas no Archive Today (1, 2, 3 e 4), uma plataforma de arquivamento da web que permite aos usuários salvar cópias permanentes de URLs. O Comprova não localizou o conteúdo apresentado pelo deputado e identificou ao menos dois posts de 2023 em que a deputada comenta sobre o fechamento das igrejas (1 e 2).





A assessoria de Ana Elisa afirmou ao Comprova que o post no X divulgado por Nikolas Ferreira é falso e que ela jamais defendeu o fechamento de igreja alguma. Além disso, a equipe também destaca que o suposto post seria de 2022, quando a deputada ainda tinha 17 anos.





Sobre as outras publicações antigas identificadas pelo Comprova, a assessoria confirma a autenticidade, mas pontua que a maioria é de quando Ana ainda era menor de idade e que foram tiradas de contexto. “Ana assume o que escreveu, retrata-se e pede desculpas a quem se sentiu ofendido, mas é importante que se diga: aos 21, já não pensa como antes”, diz em nota. Confira aqui a nota na íntegra.





Após o ocorrido, a parlamentar declarou que acionará a Justiça Eleitoral e o Ministério Público contra o deputado do PL e contra todos que disseminaram o conteúdo. O Comprova também entrou em contato com a assessoria de Nikolas Ferreira, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta checagem.