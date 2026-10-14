Polícia procura homem que fugiu de presídio em Linhares

Maycon dos Santos Quaresma, de 33 anos, é procurado pela Polícia Civil após fugir do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), no distrito de Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (12).
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele trabalhava em serviços gerais na unidade quando fugiu em direção a uma área de mata. Maycon estava preso desde abril de 2016 por tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Civil realiza buscas na região para localizá-lo.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maycon pode entrar em contato, de forma anônima, com o Disque-Denúncia pelo telefone 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.