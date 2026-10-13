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Violência

Homem é morto a tiros em frente à própria casa no Centro de Santa Teresa

Segundo a Polícia Militar, crime pode ter relação com disputa pelo tráfico de drogas; suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança, mas não foi localizado

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 13:39

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

13 out 2026 às 13:39
Crime aconteceu na tarde de segunda-feira (12), no Centro da cidade
Rafael Arlindo Zanoni, de 43 anos, não teria ligação direta com o tráfico de drogas, segundo a PM Crédito: Leitor | A Gazeta / Acervo familiar

Um homem de 43 anos, identificado como Rafael Arlindo Zanoni, foi assassinado a tiros em frente à própria casa, no Centro de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter relação com uma disputa pelo tráfico de drogas.


De acordo com o Major Thales, da PM, o principal suspeito de cometer o crime foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. Nas gravações, que não foram disponibilizadas à reportagem, ele aparece em uma motocicleta azul, usando bermuda clara, blusa de frio escura e capacete. Até o momento, o homem não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter relação com uma disputa pelo tráfico de drogas na região
Suspeito de cometer o crime foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. Crédito: Divulgação | PMES

Ainda segundo o major, o suspeito aguardava Rafael no local. Quando a vítima chegou, ele a chamou para uma conversa que durou cerca de 15 segundos. Em seguida, Rafael foi baleado e morreu no local.


Familiares relataram ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, que Rafael era usuário de drogas, mas não tinha ligação direta com o tráfico. Segundo eles, ele estava desempregado e teria decidido abrigar integrantes de uma facção criminosa de Fundão para conseguir dinheiro e manter o vício.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Santa Teresa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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