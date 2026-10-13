Homem é morto a tiros em frente à própria casa no Centro de Santa Teresa

Um homem de 43 anos, identificado como Rafael Arlindo Zanoni, foi assassinado a tiros em frente à própria casa, no Centro de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter relação com uma disputa pelo tráfico de drogas.





De acordo com o Major Thales, da PM, o principal suspeito de cometer o crime foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança. Nas gravações, que não foram disponibilizadas à reportagem, ele aparece em uma motocicleta azul, usando bermuda clara, blusa de frio escura e capacete. Até o momento, o homem não foi localizado.