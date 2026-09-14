Justiça manda prender empresário por desmatar Mata Atlântica em Santa Teresa

A Justiça decretou a prisão preventiva de Élcio Edimar Thomazini, dono da imobiliária Caravaggio Imóveis, conhecido na região de Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, por suspeita de crimes ambientais. A decisão, proferida na última quarta-feira (9), também recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que acusa o empresário de destruir vegetação nativa da Mata Atlântica e descumprir um embargo ambiental.





Segundo a denúncia, em 2 de dezembro de 2025, Élcio teria destruído, sem autorização do órgão ambiental competente, três áreas de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, que juntas somavam 1.847 metros quadrados. As intervenções teriam ocorrido em uma Zona de Preservação Ambiental e, parcialmente, em uma Reserva Legal, na zona rural de Santa Teresa.





O MPES também acusa o empresário de descumprir um embargo aplicado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) em junho de 2021. Conforme a denúncia, foram realizados plantio de grama em 207 metros quadrados da área embargada, além de limpezas periódicas e outros serviços que impediam a recuperação natural da vegetação.





As irregularidades foram identificadas durante uma fiscalização do Idaf, determinada pelo MPES para verificar o cumprimento de um acordo firmado anteriormente para a adequação ambiental da área. As intervenções foram registradas em laudos e documentos produzidos pelo órgão ambiental.