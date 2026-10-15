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Motorista que vivia na Inglaterra morre ao cair do 2º andar de obra na Serra

Nerzi Dias Ferreira, de 56 anos, estava construindo uma parede no imóvel que alugava; ele havia chegado da Inglaterra no último domingo (11) para visitar a família

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 08:07
Nerzi Dias Ferreira, de 56 anos
Nerzi Dias Ferreira, de 56 anos Redes Sociais

Um homem de 56 anos morreu após cair do segundo andar de um prédio na noite de terça-feira (13), no bairro Residencial Lagoa Jacaraípe, na Serra. Nerzi Dias Ferreira fazia uma obra no próprio imóvel quando o acidente aconteceu.


Segundo testemunhas, a vítima estava medindo uma parede com uma trena quando a estrutura, que ainda estava em construção, cedeu. Ele caiu de uma altura de 3,5 metros e foi parar na calçada, onde morreu. Crianças que brincavam na rua presenciaram a queda e correram para chamar os pais.


Vizinha do imóvel em obras, Andréia Prado contou que foi até o local depois de ouvir os gritos das crianças.


“As crianças correram gritando que o homem tinha caído. Nós viemos ver e, quando chegamos aqui, ele já estava no chão sem vida. Um susto, né? Encontrar o vizinho sem vida”, relatou.

Vítima morava na Inglaterra
Homem morre após cair do segundo andar de prédio durante obra na Serra
Homem morre após cair do segundo andar de prédio durante obra na Serra Isabelle Oliveira

Nerzi trabalhava como motorista de caminhão. Nascido em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ele havia se mudado para a Inglaterra há 25 anos. Segundo a família, o homem costumava visitar os parentes na Serra todos os anos e tinha chegado ao Estado no último domingo (11).


A irmã dele, Marilde Dias Ferreira, contou que soube do acidente por telefone e saiu para socorrê-lo, acreditando que ainda poderia encontrá-lo vivo.


“Como vim para socorrer, vim planejando para qual hospital poderia levar. Foi um choque muito grande para mim. Eu não tinha visto ele desde domingo”, disse.


O imóvel onde Nerzi fazia a obra era dele e era alugado para outras pessoas. De acordo com Marilde, o irmão gostava de passar o tempo no local, acompanhando a construção.


“A casa é dele, então ficou aqui. Do aeroporto, ele veio direto para cá, para depois ir à casa do meu pai. A alegria dele era ficar aqui nesse local, tanto que ele passava o maior tempo na construção. Era um passatempo, um hobby, eu acredito”, contou.


Fragmentos da parede que estava sendo construída e a trena que teria sido usada por Nerzi ficaram na calçada após a queda. A perícia da Polícia Científica esteve no local.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Nerzi deixa a esposa e três filhos, que moram na Inglaterra.


A irmã lamentou a morte e lembrou do jeito alegre do irmão. “Ele era muito alegre, brincava muito com a gente. Sem palavras para dizer o que vou sentir a partir de agora”, declarou.


* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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