Praia do Morro vai ganhar letreiro turístico em Guarapari

A Praia do Morro, um dos cartões-postais de Guarapari, vai ganhar um letreiro turístico entre os quiosques 24 e 25. A estrutura terá a frase “Praia do Morro, Guarapari” e está na fase final de instalação, com ajustes de fixação no concreto. A data de inauguração ainda não foi divulgada.





Segundo a prefeitura, este será o primeiro letreiro turístico do município. O trabalho é realizado pela Secretaria de Obras em parceria com a Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg).





A instalação integra o projeto Guarapari Mais Viva, que reúne intervenções de infraestrutura e lazer. As praias de Meaípe e Santa Mônica também estão entre os locais previstos para receber estruturas semelhantes.





O prefeito Rodrigo Borges afirmou que a intenção é valorizar a identidade das praias e ampliar os atrativos para moradores e turistas.





“Este letreiro é mais do que um ponto de foto. Queremos que cada praia tenha sua identidade valorizada, gerando orgulho para quem mora aqui e memórias inesquecíveis para quem nos visita. A Praia do Morro é só o começo”, afirmou.





*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.