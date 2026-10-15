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Turismo

Praia do Morro vai ganhar letreiro turístico em Guarapari

Estrutura com o nome da praia e do município está na fase final de instalação; Meaípe e Santa Mônica também devem receber letreiros

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 08:35

Matheus Souza

Matheus Souza

Publicado em 

15 out 2026 às 08:35
Letreiro está em processo de instalação na Praia do Morro, em Guarapari Divulgação Prefeitura de Guarapari

A Praia do Morro, um dos cartões-postais de Guarapari, vai ganhar um letreiro turístico entre os quiosques 24 e 25. A estrutura terá a frase “Praia do Morro, Guarapari” e está na fase final de instalação, com ajustes de fixação no concreto. A data de inauguração ainda não foi divulgada.


Segundo a prefeitura, este será o primeiro letreiro turístico do município. O trabalho é realizado pela Secretaria de Obras em parceria com a Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg).


A instalação integra o projeto Guarapari Mais Viva, que reúne intervenções de infraestrutura e lazer. As praias de Meaípe e Santa Mônica também estão entre os locais previstos para receber estruturas semelhantes.


O prefeito Rodrigo Borges afirmou que a intenção é valorizar a identidade das praias e ampliar os atrativos para moradores e turistas.

“Este letreiro é mais do que um ponto de foto. Queremos que cada praia tenha sua identidade valorizada, gerando orgulho para quem mora aqui e memórias inesquecíveis para quem nos visita. A Praia do Morro é só o começo”, afirmou.


*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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