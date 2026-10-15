Coordenador escolar é esfaqueado em assalto e tem carro roubado em Cariacica

Um coordenador escolar de 44 anos foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória. Os criminosos roubaram o carro da vítima, um Renault Kwid, e fugiram.





Segundo a Polícia Militar, o homem contou que dirigia quando foi abordado por dois suspeitos. Um deles estava armado e disparou para o alto, enquanto o outro usou uma faca para feri-lo.





Após o ataque, a dupla deixou a vítima ferida no meio da rua e levou o veículo. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que socorreu o coordenador e o encaminhou a um hospital em Vitória. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos não foram localizados.